梁淑怡表示，波動性較高的市場環境下，投資者愈傾向於尋求穩定且可預測的收益來源，並視固定收益類產品為應對市場週期及平衡風險的策略之一。加上投資者進入不同人生階段或有不同理財目標，均重視未來的財富規劃及建立持續穩定現金流收入，以應付日常支出、子女教育及退休規劃。

中銀香港宣布引入摩根資產管理的「摩根亞洲總收益債券基金」及「摩根全方位入息基金」資息月派股份類別，為「摩根亞洲總收益債券基金」相關股份類別在香港的獨家零售銀行分銷商。

摩根資產管理香港行政總裁暨香港基金及機構業務總監吳家俐表示，隨著本地投資者對更高收益的需求日益增長，很高興為「摩根亞洲總收益債券基金」及「摩根全方位入息基金」增設「資息月派」股份類別，以嶄新形式每月有系統地派發收益。

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