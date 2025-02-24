據公司新聞稱，活動當日管理團隊分享品牌的發展方向，強調「舒適工藝與經典傳承」始終是 Clarks 的根基，同時透露未來十年將聚焦全球化視野下的在地化創新，將重點針對亞洲市場開發定制楦型。

針對 China for China 產品系列，品牌的策略是在保留 Clarks 經典標誌性元素和健康鞋概念的同時，融入現代科技，優化穿著體驗，專注於每一個細節，給中國消費者帶來無與倫比的鬆弛感和價值感。客群方面，品牌將從多方式加強與年輕消費者對話，包括結合穿著場景並符合現代主流的生活方式及社群建設。

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