機管局指，於2025年1月，與去年同月比較，所有類別旅客，包括香港居民、訪客，以及轉機與過境旅客量全部錄得雙位數增幅。當中以往來東南亞、中國內地及日本的客運量於月內錄得最顯著升幅。

貨運量方面，升勢持續，於2025年1月，按年上升4.1%至394 000公噸。所有貨運類別均有正面的增幅，轉口貨運量錄得最高12.2%增幅。月內，在主要貿易地區中以往來中東、歐洲及澳大拉西亞的貨運量升幅最明顯。

過去12個月，機場客運量大幅飈升30.5%至5 420萬人次；飛機起降量跳升27.6%至368 195架次，而貨運量則有雙位數增幅，增加12.0%至495萬公噸。

此外，於2025年1月，香港國際機場於大灣區新增三個城市候機樓，分別位於廣州賓館、佛山南海萬科廣場，以及台山昌大昌廣場，提供直達香港國際機場的客車及轎車服務。

機管局企業發展副總監方瑞文表示，「香港國際機場位置優越，擔當連繫中國內地至全球的雙門戶角色。機管局正積極拓展大灣區的城市候機樓數目，到今年3月將會增加至合共30個，足證我們一直加強香港國際機場多式聯運的連接能力，包括於快船服務、客車及轎車服務方面持續努力不懈。我們竭力讓旅客更便捷地通過香港國際機場廣闊的航空網絡往來大灣區與海外航點，鞏固香港的國際航空樞紐地位」。

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