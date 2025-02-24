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恒指收市跌136點 成交3560億 波幅、成交、北水均降

美國上周公布的經濟數據疲軟，美股上周五下挫。亞股時段，美期上升，美匯指數見兩個月低，人民幣創3個月最強。美國對中國出台一系列涉及投資、貿易和其他議題的舉措，上證、滬深300下跌，深成先跌後微升。中金稱主動型外資延續流出中國股票。滬深兩市交易額連續第二天突破2萬億元人民幣。日股休市，韓、台股下跌。

港股表現反覆，早段再創逾3年高，其後均轉跌，恒指收市跌136點。大市波幅、成交、北水流入、成交額均下降，港元則續升值見7周最強。大市成交連續第2日高於3000億元，北水交易成交額佔香港市場成交額則連續14日高於20%。

恒指今早低開5點，高位升210點，低位跌256點，高低波幅467點。上升股份比例為33.91%，下跌為36.25%，無升跌為29.83%。

恒指收市跌136點或0.58%，報23341點，大市成交金額3560億元，較上日減少9.54%，是2月20日2839.43億元成交後最少；國指跌47點或0.55%，報8618點。恒生科技指數收報5789點，跌1.19%。

藍籌股成交金額1862.78億元，佔大市成交52.32%；科指成份股成交金額1332.82億元，佔大市成交37.43%；國指成份股成交金額1618.47億元，佔大市成交45.46%。

24隻雙櫃台股，總成交1.55億元人民幣，相當於約1.66億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.21%，至171.02億元，佔大市成交4.8%。牛熊證成交金額90.22億元，增加6.63%；窩輪成交金額80.79億元，減少15.67%。

藍籌45隻升，36隻下跌，2隻無升跌。華潤萬象生活（1209）升7.81%，收報31.05元，是升幅最大的藍籌，藥明康德（2359）跌10.14%，收報62.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報25.75元，升3%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報12.92元，跌13.87%。

恒指續高於10天線(22552.13點)。科指續高於10天線(5514.44點)。

北水南下合計淨流入137.37億元，較上日減少2.12%，連續第2日流入，累計流入277.71億元，對上一次連續2日淨流入是2月17日。北水本月累計流入915.47億元，連續第20個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1603.8億元，較上日減11.55%，佔香港市場成交額由上日的23.03%減至22.52%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.9%，高見23688.45點，是2022年2月23日23745.07點後最高。恒指曾跌最多1.09%，是2月20日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見23221.57點，是2月21日22901.69點後最低。今日收市報23341.61點，是2月20日後收市新低，當日報22576.98點。第1日陰燭。

科指曾升最多0.77%，高見5904.3點，是2022年1月21日5908.29點後最高。曾跌最多2.03%，是2月20日後最大跌幅，當日跌幅為3.63%。低見5740.13點，是2月21日5605.26點後最低。今日收市報5789.52點，是2月20日後收市新低，當日報5500.02點。第1日陰燭。

國指曾升最多1.15%，高見8766.12點，是2022年2月11日8822.8點後最高。曾跌最多1.22%，是2月20日後最大跌幅，當日跌幅為2.37%。低見8560.59點，是2月21日8449.17點後最低。今日收市報8618.88點，是2月20日後收市新低，當日報8322.56點。第1日陰燭。

午後消息股表現

非凡領越（0933）：Clarks將成為集團主要增長點。收報0.54元，跌3.57%。

中銀香港（2388）去年客戶認購收息基金金額升近倍。創52周高，見27.9元，收報27.4元，升0.92%。

騰訊（0700）手遊《和平精英》接入DeepSeek。創52周高，見522元，收報497.2元，跌3.83%。

時代集團（1023）中期轉蝕6710萬元 中期息2仙。收報0.54元，無升跌。

中電（0002）全年多賺76% 勝預期 派息1.26元。收報66.4元，升3.03%。

今早及隔晚消息股表現

阿里巴巴（9988）豪擲3800億人幣建AI及雲計算基礎設施。創52周高，見140.9元，收報135.7元，跌2.02%。

獅騰控股（2562）：推出實境節目以推動直播電商市場。收報23.85元，升1.06%。

中創新航（3931）盈喜 料全年多賺至多1倍。創52周高，見17.52元，收報17.08元，升1.55%。

中銀航空租賃（2588）：購買及長期租賃五架波音737-8飛機。收報59.35元，跌0.08%。

百度（9888）：任命劉曉丹接任獨董、審計委員會主席。收報89.5元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，恆和集團（0513）收報0.161元，無升跌。

正大企業國際（3839）收報1.6元，升2.56%。

國浩集團（0053）收報68.6元，升0.44%。

自然美（0157）收報0.49元，無升跌。

香港生力啤（0236）收報0.82元，無升跌。

宏輝集團（0183）收報0.141元，升0.71%。

艾美疫苗（6660）接入DeepSeek，推動R1版本在全業務場景應用。收報5.81元，跌3.49%。

新世界發展（0017）發盈警，料中期持續經營業務虧損最多68億元。收報4.73元，升6.77%。

健倍苗苗（2161）1.71億收購天喜堂藥廠九成股權。收報1.88元，升4.44%。

中國再保險（1508）發盈喜，料去年純利升最多1倍。收報0.97元，升4.3%。

國際娛樂（1009）料中期虧損擴大至不少於9000萬元。收報0.95元，跌13.64%。

安樂工程（1977）發盈警，料去年純利跌最多44%。收報0.78元，跌3.7%。

萬科（2202）獲大股東深鐵貸款42億元人民幣，期限36個月。收報6.1元，升3.57%。

金沙中國（1928）去年純利升51%，疫後恢復派息每股25港仙。收報18.08元，升5.24%。

恒指季檢，科指納入騰訊音樂（1698）收報57元，升9.51%。

HORIZON ROBOTICS （9660）創上市新高，見9.48元，收報8.51元，升4.8%。

剔除東方甄選（1797）收報12.88元，升2.06%。

眾安在綫財產保險（6060）收報12.92元，跌13.87%。

國指方面，將加入中通快遞（2057）收報157.5元，跌2.78%。

百濟神州（6160）收報155.8元，跌1.89%。

剔除中國生物製藥（1177）收報3.43元，升2.69%。

李寧（2331）收報17.06元，升3.02%。

港交所（0388）取消股份交收費最低和最高收費限額。收報345.6元，跌1.48%。

電盈（0008）去年虧損收窄至3億元，派末期息0.2848元。收報4.53元，跌7.17%。

路勁基建（1098）：去年總物業銷售額按年跌55%。收報1.06元，升1.92%。

美團（3690）兩商標SnapTube、KeeMart獲發公布申請通知書。收報166.5元，升2.21%。

The Capital Group增持渣打（2888）至5%以上。創52周高，見116.4元，收報114.1元，跌1.64%。

平安資管增持招行（3968）。收報44.6元，跌0.45%。

華人置業（0127）發盈警，料去年轉蝕最多22億元。收報1.18元，跌0.84%。

香港寬頻（1310）：中移動與有關機構溝通並取得進展，冀盡快達成先決條件。收報5.06元，無升跌。

廖創興企業（0194）發盈警，料去年虧損最多8.5億元。見52周低3.78元，收報3.87元，升0.78%。

破頂股表現

破頂股包括，中聯發展控股（0264）創上市新高，見2.7元，收報2.57元，升16.29%；珩灣科技（1523）創上市新高，見5.65元，收報5.22元，升0.77%；津上機床中國（1651）創上市新高，見18.2元，收報18元，升10.57%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.35元，收報5.11元，跌1.73%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見3.73元，收報3.48元，升4.82%；聲通科技（2495）創上市新高，見280元，收報280元，升5.18%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見11.04元，收報10.34元，跌1.15%；九方智投控股（9636）創上市新高，見35.3元，收報33.95元，升16.47%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見9.48元，收報8.51元，升4.8%；德益控股（9900）創上市新高，見13.98元，收報13.68元，升20.42%；騰訊控股－Ｒ（80700）創上市新高，見500元，收報464.2元，跌3.53%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見77.55元，收報76.1元，跌0.98%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見49元，收報48.3元，升0.63%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見25.9元，收報25.5元，升0.79%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）創上市新高，見132.5元，收報128元，跌0.85%；佑駕創新（2431）創上市新高，見31.75元，收報29.9元，跌0.5%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見160元，收報134.9元，跌6.71%；英諾賽科（2577）創上市新高，見65.5元，收報59.4元，跌8.47%；腦動極光（6681）創上市新高，見6.73元，收報6.48元，升1.57%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.9元，收報1148.5元，跌0.03%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見52.35元，收報51.6元，跌0.19%；中芯國際（0981）創上市新高，見57.6元，收報55元，升1.48%；比亞迪（1211）創上市新高，見402.6元，收報389元，跌0.87%；阿里巴巴（9988）創52周高，見140.9元，收報135.7元，跌2.02%；騰訊（0700）創52周高，見522元，收報497.2元，跌3.83%；小鵬（9868）創52周高，見74.6元，收報72.25元，升0.49%；華虹半導體（1347）創52周高，見44.2元，收報41.45元，升2.85%；中銀香港（2388）創52周高，見27.9元，收報27.4元，升0.92%；中行（3988）創52周高，見4.41元，收報4.36元，升0.23%；聯通（0762）創52周高，見11.56元，收報10.46元，跌3.33%；建行（0939）創52周高，見6.79元，收報6.72元，跌0.15%；中移動（0941）創52周高，見83.35元，收報81.1元，跌1.7%；農行（1288）創52周高，見4.67元，收報4.62元，升0.65%；交行（3328）創52周高，見6.75元，收報6.65元，跌0.45%。

破底股方面

28隻股份創上市新低，其中十隻包括，正商實業（0185）低見0.1元，收報0.12元，跌18.92%；德祥地產（0199）低見0.179元，收報0.2元，升1.01%；潤中國際控股（0202）低見0.052元，收報0.066元，跌29.03%；元亨燃氣（0332）低見0.02元，收報0.022元，跌8.33%；中國天化工（0362）低見0.028元，收報0.03元，跌3.23%；鋑聯控股（0459）低見0.066元，收報0.07元，無升跌；信銘生命科技（0474）低見0.038元，收報0.042元，跌6.67%；海螺環保（0587）低見0.56元，收報0.59元，跌1.67%；中國衛生集團（0673）低見0.225元，收報0.238元，跌4.42%；玖源集團（0827）低見0.032元，收報0.034元，跌2.86%。

50隻股份創52周低，其中十隻包括，神華（1088） 低見28.3元，收報29.25元，升2.63%；香格里拉（0069）低見4.35元，收報4.47元，升0.22%；兗煤（1171）低見7.61元，收報8.04元，升4.28%；恒基地產（0012）低見20.4元，收報20.9元，升1.7%；遠東發展（0035）低見0.81元，收報0.81元，跌1.22%；遠東酒店實業（0037）低見0.43元，收報0.435元，跌8.42%；大快活集團（0052）低見5.7元，收報5.72元，跌1.04%；香格里拉（亞洲）（0069）低見4.35元，收報4.47元，升0.22%；渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.22元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見2元，收報2元，跌3.38%。

異動股

上升異動股，包括，加幂科技（8198）創52周高，見1.11元，收報0.91元，升83.84%；中國派對文化（1532）停牌；滙景控股（9968）收報0.02元，升53.85%；萬馬控股（6928）收報0.136元，升36%；騰盛博藥－Ｂ（2137）創52周高，見2.16元，收報2.14元，升35.44%；新絲路文旅（0472）收報0.2元，升33.33%；大健康國際（2211）收報0.194元，升31.08%；中國生物科技服務（8037）收報0.5元，升29.87%；象興國際（1732）收報0.102元，升29.11%；偉鴻集團控股（3321）收報0.065元，升27.45%。

下跌異動股，包括，潤中國際控股（0202）創上市新低，見0.052元，收報0.066元，跌29.03%；復興亞洲（0274）收報0.039元，跌27.78%；一脈陽光（2522）收報43.1元，跌25.5%；順風清潔能源（1165）見52周低0.015元，收報0.016元，跌23.81%；健康之路（2587）收報16.96元，跌22.91%；廣泰國際控股（0844）收報0.27元，跌22.86%；遠見控股（0862）收報0.027元，跌20.59%；中國三三傳媒（8087）收報0.3元，跌20%；金輪天地控股（1232）收報0.061元，跌19.74%；正商實業（0185）創上市新低，見0.1元，收報0.12元，跌18.92%；富譽控股（8269）收報0.052元，跌18.75%。

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