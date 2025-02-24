中電控股（0002）執行董事及首席執行官蔣東強今午在業績簡報會上表示，集團的澳洲EnergyAustralia的業務在2022年面對能源危機、機組故障及Mount Piper電廠燃煤供應問題，致表現受到影響。但是隨著集團完成改造機組、加上新簽燃煤合約及做好地下水處理，因此今年業績表現理想。雖然當地批發價格向來波動性大，但是隨著集團在當地業務的可再生能源發電供應增加，甚至引入如電池儲能等有助靈活性經營的項目，將有助他們在低價時儲能、高價時售電。因應他們需要更多資金去實現減碳目標，因此他們對澳洲業務在項目及公司層面引入新股東，並在參與比例上持開放態度。中電控股不會再投資新資金。
此外，中電控股有計劃將內地的可再生能源發電組合翻倍，位於印度的Apraava Energy亦擬將減碳發電組合在中期內擴大至3倍。集團財務總裁紀安立表示，無疑當中涉及不少資本投入，但是以集團過往持續40年不斷投資並維持派息的紀錄，他們在中、印兩國擴大投資方面，會以項目融資配合。當中印度Apraava Energy會自行為新投資融資，內地項目在尋求融資去應付新發展方面，則會在集團資產負債表綜合反映出來。
在探索非核心市場項目方面，蔣東強集團去年作過策略檢討，就在區內不同地區的市場需求、規管環境及政府政策進行檢視，在確保與集團的減碳策略一致同時，亦可因應內地的供應、設備商帶到新市場發展。當中探索的非核心市場包括台灣、越南及老撾。過往中電曾經探索過在越南發展燃煤發電，只是後期因為未有配合策略而不再繼續，但是他們在該國已累積相當知識及與持份者建立了網絡，因此可以再重回該國市場物色機會。
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