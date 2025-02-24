中電控股在今年度派息增加，蔣東強稱，董事會考慮過，在經營上保持良好及穩健下，因此在今年增派息同時，亦希望在派息方面保持穩定之餘，會持續增加。至於在港業務方面，他不諱言，燃料成本是影響電價調整的很大考慮之一個元素，他們會視乎新的形勢下適時作出調整。因應此前發生的電力故障事故，他說，集團已經採取措施，減低事故影響、盡快恢復電力供應，並支持機電工程署獨立小組的工作，料在檢視有結果後予以公布。

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