中電控股（0002）執行董事及首席執行官蔣東強在傳媒簡報會上稱，AI人工智能引起高度關注，當中隨著港府醞釀籌建北部都會區，香港在數據中心建設之外，亦有需要增建超算中心去滿足需求，因此在建設中途，他們有需要增加電力供應去配合。雖然香港現時未有超算中心，但是單以數據中心而言，基本上與人工智能相關的數據中心的電力需求已有明顯增長。他說，「去年香港整體發電需求增加2.1%，但是來自數據中心的電子需求則增長8.6%，相對香港整體電力的需求佔比5.7%。因此他們確保在港電力供應足夠應付需求。
中電控股在今年度派息增加，蔣東強稱，董事會考慮過，在經營上保持良好及穩健下，因此在今年增派息同時，亦希望在派息方面保持穩定之餘，會持續增加。至於在港業務方面，他不諱言，燃料成本是影響電價調整的很大考慮之一個元素，他們會視乎新的形勢下適時作出調整。因應此前發生的電力故障事故，他說，集團已經採取措施，減低事故影響、盡快恢復電力供應，並支持機電工程署獨立小組的工作，料在檢視有結果後予以公布。
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