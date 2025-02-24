引起全球熱話的《黑白大廚》，當中擔任評審的米芝蓮三星主廚安成宰更在全球爆紅。匯豐信用卡最新伙安成宰推出《最紅大廚》料理真人騷，公開招募餐廳大廚參賽，務求推選出本地餐廳的「最強大廚」。勝出的參賽廚師可贏得價值100萬元的餐廳宣傳套餐，以行動支持本地餐飲業。
安成宰主廚的成長路一直與香港息息相關，他曾透露自己是睇港產片長大，令他喜歡上香港，更是他選擇在香港開設MOSU唯一海外分店的原因之一。
上述《最紅大廚》料理真人騷的報名期由即日起至2025年4月30日，餐廳只需完成簡單步驟，即可報名參賽。參加資格簡單，只需要持有香港合法經營之餐飲食肆並持有有效之食肆牌照（暫准牌照除外）﹔必須符合香港政府之中小企業定義；具有實體店舖，同時實體店舖必須於活動期間經常營業及對公眾開放﹔店舖必須支持匯豐信用卡、匯豐萬事達卡扣賬卡及/或PayMe付款等，即可報名。
而出線八強的餐廳，可近距離與安主廚交流廚藝，為餐廳的拿手菜式注入新元素，提升味道層次。
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