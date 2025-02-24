香港去年10月至12月平均失業率3.1%，較按年略升0.2個百分點。就業人數去年略增4800人，至去年12月的371.9萬人，少於2022年12月的372萬人，不過職位空缺與失業率的比率在2024年中約為0.6，與疫情前十年的平均值非常接近，反映勞動市場供需平衡與疫情前水平相比大致上保持穩定。恒生認為，或與勞工密集型的行業，例如是零售、住宿及膳食服務業，在過去數年均錄得收縮有關。
恒生指出， 本港勞工市場供應減少，但對人力的需求似乎亦相應下跌。零售、住宿及膳食服務業在疫情前佔總就業人數16%，產出佔本地生產總值的約8%，至2024年第三季，這些行業佔總就業人數降至13%，產出佔本地生產總值的比例已大幅下降至約4%。
本港勞動人口自2018年以來呈下降趨勢，至2023年保持相對穩定，恒生指勞動人口參與率下降，其中一個重要因素是人口老化，過去20年，香港60歲或以上人口的比例急劇上升，由2003年的15%左右上升至2024年上半年的30%以上。
至於人口遷移影響，恒生指2020年至2022年本港人口淨移入為負數，或引致期間勞動人口加速下降，不過自2023年以來，人口淨移入已經出現反彈，並完全抵銷了先前的人口流失，自2020年中至2024年中人口淨移入已超過10萬人。該行認為，淨移入反彈部分可歸因於防疫措施放寬後海外香港人回流，以及人才入境計劃推出。若2023年以來的移入居民大多數都處於工作年齡或在抵達後就尋找工作，他們應該會為勞動人口與勞動人口參與率帶來正面影響。
恒生指，參考歷史數據，一個經濟體的可持續增長往往是伴隨著勞動人口的不斷擴大。因此，勞動人口的萎縮對勞工市場和整體經濟都可能帶來挑戰。政府推出人才入境計劃是解決此問題的積極一步，但其長期成效及影響仍有待觀察。
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