宋海林現年52歲，曾任職於龍湖（0960），並出任龍湖北京公司總經理、龍湖總部研 發部總經理 、 龍湖 IPD實驗室負責人及龍湖龍智造首席執行官。他現任龍湖集團高級 副總裁及龍湖智創生活首席執行官。他將享有年薪稅前30萬元人民幣。

而獲委任為首席財務官的張玲波現年43歲，於2023年3月加入集團，並擔任集團運 營管控中心副總經理職務。

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