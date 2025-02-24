綠城服務（2869）公布，陳浩因擬投入更多時間至個人事務上，辭任執行董事職務﹔劉興偉因工作調整，辭任非執行董事職務 ，而宋海林獲委任為非執行董事；及夏雲因擬投入更多時間至個人事務上， 辭任首席財務官職務，而張玲波獲委任為首席財務官，上述變動均自即日（2月24日）起生效。
宋海林現年52歲，曾任職於龍湖（0960），並出任龍湖北京公司總經理、龍湖總部研 發部總經理 、 龍湖 IPD實驗室負責人及龍湖龍智造首席執行官。他現任龍湖集團高級 副總裁及龍湖智創生活首席執行官。他將享有年薪稅前30萬元人民幣。
而獲委任為首席財務官的張玲波現年43歲，於2023年3月加入集團，並擔任集團運 營管控中心副總經理職務。
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