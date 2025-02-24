今年全國人大會議將於3月5日召開，將公布今年經濟增長目標、財政赤字率、政策目標等。匯豐報告預期，因為今年有更大的外部需求不確定性，內地在經濟增長目標或增加靈活性，由去年「約5%」改為「4.5%至5%」，並發出加強本地經濟政策的訊號，以緩衝外部不明朗。
匯豐預期，內地將採取更有力的財政立場，官方財政赤字率將由3%升至4%，廣義財政赤字佔GDP比率則料由7.7%增至9.1%，刺激GDP增速1.4%。另外，今年中央超長期特別國債料會增至2.5萬億元，較該行早前預期多0.5萬億元，另地方債發行將達4.2萬億元，發債額創歷來紀錄助推投資和消費措施。
市場焦點落在消費刺激政策，去年內地通過超長期特別國債投放3000億元（人民幣，下同）於消費品以舊換新和大規模設備更新，匯豐預期今年將增至7500億元，因為以舊換新計劃取得成功，預期消費補貼或擴大至服務行業，例如娛樂服務和老年護理、家庭和兒童保育服務等基本服務。另外，內地或透過加強社會安全網等結構性改革，釋放更多消費能力。
另外，匯豐預期今年內地推動「國家重大戰略實施與重點領域安全能力建設」（兩重）基建投資，將由去年7000億元增至7500億元，投資重點包括擴大新型城鎮化計劃，例如城市和產業群聚的發展，以及人工智能開發或新能源相關的新基礎設施開發項目。相關財政資金也開始用於支持房地產業，包括購買庫存和房企融資等。
貨幣政策方面，匯豐指市場對近期貨幣寬鬆步伐略有失望，指出美國減息步伐緩，人民幣貶值壓力加大，人行需要平衡多個目標，預期今年仍會減息0.3厘，今年首三季各減一次，另降低存款準備金0.5個百分點。
雖然人行1月暫停在二級市場購買國債，不過匯豐預計，隨著更多國債發行，人行將恢復購債並加大購買力度。通脹方面，內地今年目標可能會從2021至24年的「3%左右」，下調至今年的「2％左右」，創下2004年以來中央政府設定的最低CPI目標，匯豐指內地正經歷長期通貨收縮，設定更容易實現的CPI目標，可能意味著中央政府將把重點轉向促進價格合理回升，而不是控制價格上升。
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