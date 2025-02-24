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科勒資本與金沙江創投完成2.29億人幣私募二級市場交易

全球規模最大的專注於私募資產二級市場投資公司科勒資本（Coller Capital）宣布，與國際風險投資機構金沙江創業投資基金（GSR Ventures，下稱「金沙江創投」）成功完成一筆GP（一般合伙人）主導的私募二級市場交易。

是次交易總規模為2.29億元人民幣，涵蓋八項中國消費與科技行業的優質高增長型資產。科勒資本旗下的人民幣私募二級市場基金「科勒資本私募二級市場第一期人民幣基金」是今次交易的唯一領投方。

除科勒資本及其共同投資者外，金沙江創投亦為此次交易投入可觀資金。這是一筆複雜且涵蓋多項資產的GP主導交易，需要高度定製化的流動性解決方案，以滿足出售資產的金沙江創投旗下基金、基金的有限合伙人（LP）以及被投企業各方的具體需求。科勒資本被認定為唯一具備實力確保各方利益一致，並能以最高確定性完成交易的買家。

科勒資本投資主管楊戰表示，很高興與金沙江創投合作，牽頭完成這一筆重要交易。他說，科勒資本在中國市場搭建完備的投資平台，以及在處理複雜GP主導交易方面的深厚專業知識，是他們成功發起並以具吸引力的估值完成今次交易的關鍵。隨着中國私募股權市場不斷發展，他們將繼續致力於提供創新、定製化的解決方案，以滿足基金管理人及其投資者的流動性需求。

該公司合伙人兼亞洲及人民幣策略負責人金俊皓則指，藉助他們的人民幣平台與廣泛的本土關係網絡，很高興以創新的交易結構完成又一筆重要交易。

金沙江創投主管合伙人朱嘯虎稱，和科勒資本長期看好中國市場，相信通過雙方的緊密合作能夠實現多方多贏局面。中國私募二級市場日漸活躍，S基金也日益成為私募股權基金重要的退出策略之一，對GP的交易能力和底層資產的質量和持續性也提出了更高的要求。金沙江創投將繼續努力創造多元化的退出機會，持續為投資人帶來優秀回報。

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