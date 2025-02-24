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德林控股旗下數字家族辦公室改名為突觸科技

德林控股（1709）公布，旗下全資子公司德林數字家族辦公室（香港）有限公司（DL Digital Family Office (HK) Limited）擬更名為突觸科技有限公司（Neuralfin Technology Limited）。

公司董事會認為此次更名是德林面向人工智能（AI）時 代的加速轉型之舉，將人工智能客服（AI Agent）進一步提升至以腦科學為人工智能基礎的廣泛投資及金融服務領域。

公司又指，認為人工智能的智慧源於神經演算法對突觸（synapse）權重的精准調控，微小的突觸是承載萬千智慧的起點，既是連結人腦神經元的核心，更是人類通向未來的橋樑，故認為以此命名德林AI技術的未來，更為準確且有更為廣闊的發展前景。

「突觸科技」將重新定義財富管理的模式和形式，以虛擬形象的人工智能客服為切入點，打造由AI驅動的動態金融社區，將最前沿的全球頂尖技術與金融投資及環球資管結合，創造新的人工智能互動金融生態。

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