集團指，合共2,079名持有投票計劃債權總額115.74億美元的計劃債權人親身、由正式授權代表或委任代表出席計劃會議並投票。

當中合共2,053名或佔出席計劃會議並參加投票的計劃債權人總數的98.75%，持有投票計劃債權總額110.4億美元，佔出席計劃會議並參加投票的投票計劃債 權總額的95.39%的計劃債權人投票贊成計劃。

因此，計劃已獲得所需的大多數計劃債權人批准。 公司將尋求高等法院對計劃的批准及裁決。尋求裁決計劃的呈請將於2025年3月13日上午10時正(香港時間)聆訊。

公司將適時另行刊發公告，以向本公司股東及其他投資者告知有關計劃的任何重大進展。

其他報道

證監會建議就證券無紙化設證券登記機構收費限額

達芙妮發盈喜料2024年度盈利達1億人幣 按年增六成

綠源集團控股料去年盈利倒退最多30%

德林控股旗下數字家族辦公室改名為突觸科技

科勒資本與金沙江創投完成2.29億人幣私募二級市場交易

匯豐：內地今年官方GDP增長目標或增靈活性 料改設為4.5%至5%

星展：未來三年削減4000名臨時崗位 AI取代相關職位

時富金融副行政總裁關廷軒推動金融科技項目 獲福布斯中國獎項

綠城服務夏雲辭首席財務官 張玲波接任

本港人力需求下降 恒生：零售、住宿膳食服務業近年收縮

匯豐信用卡伙安成宰推《最紅大廚》料理真人騷

原生態牧業發盈喜 料全年轉賺最多3.2億

全日沽空金額減9% 阿里沽空減13%

蔣東強：AI及數據中心去年用電增8.6% 佔在港業務用電需求5.7%

中電：澳洲業務引入伙伴股東持開放態度 擬探索台灣越南老撾商機

恒指收市跌136點 成交3560億 波幅、成交、北水均降

內地AI晶片製造商壁仞科技 擬在港IPO 集資3億美元

積金局發通函要求受託人加強ESG強積金披露

Ａ股三大指數齊低收創板指數跌近0.7% 滬深兩市成交2.08萬億人幣

機管局：機場1月客運量創疫後新高

非凡領越：Clarks將成為集團主要增長點

中銀香港去年客戶認購收息基金金額升近倍

美銀料中國將GDP增長目標設為5%左右 減息空間有限

騰訊手遊《和平精英》接入DeepSeek