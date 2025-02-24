世茂（0813）公布，集團的境外債務重組計劃會議已於2月24日中舉行，並獲計劃已獲得所需的大多數計劃債權人批准。公司將尋求高等法院對計劃的批准及裁決。尋求裁決計劃的呈請將於3月13日上午10時正聆訊。
集團指，合共2,079名持有投票計劃債權總額115.74億美元的計劃債權人親身、由正式授權代表或委任代表出席計劃會議並投票。
當中合共2,053名或佔出席計劃會議並參加投票的計劃債權人總數的98.75%，持有投票計劃債權總額110.4億美元，佔出席計劃會議並參加投票的投票計劃債 權總額的95.39%的計劃債權人投票贊成計劃。
因此，計劃已獲得所需的大多數計劃債權人批准。 公司將尋求高等法院對計劃的批准及裁決。尋求裁決計劃的呈請將於2025年3月13日上午10時正(香港時間)聆訊。
公司將適時另行刊發公告，以向本公司股東及其他投資者告知有關計劃的任何重大進展。
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