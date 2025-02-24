moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

世茂：境外債務重組已獲所需大多數計劃債權人批准

世茂（0813）公布，集團的境外債務重組計劃會議已於2月24日中舉行，並獲計劃已獲得所需的大多數計劃債權人批准。公司將尋求高等法院對計劃的批准及裁決。尋求裁決計劃的呈請將於3月13日上午10時正聆訊。 

集團指，合共2,079名持有投票計劃債權總額115.74億美元的計劃債權人親身、由正式授權代表或委任代表出席計劃會議並投票。

當中合共2,053名或佔出席計劃會議並參加投票的計劃債權人總數的98.75%，持有投票計劃債權總額110.4億美元，佔出席計劃會議並參加投票的投票計劃債 權總額的95.39%的計劃債權人投票贊成計劃。

因此，計劃已獲得所需的大多數計劃債權人批准。 公司將尋求高等法院對計劃的批准及裁決。尋求裁決計劃的呈請將於2025年3月13日上午10時正(香港時間)聆訊。 

公司將適時另行刊發公告，以向本公司股東及其他投資者告知有關計劃的任何重大進展。

其他報道

證監會建議就證券無紙化設證券登記機構收費限額

達芙妮發盈喜料2024年度盈利達1億人幣  按年增六成

綠源集團控股料去年盈利倒退最多30%

德林控股旗下數字家族辦公室改名為突觸科技

科勒資本與金沙江創投完成2.29億人幣私募二級市場交易

匯豐：內地今年官方GDP增長目標或增靈活性 料改設為4.5%至5%

星展：未來三年削減4000名臨時崗位 AI取代相關職位

時富金融副行政總裁關廷軒推動金融科技項目 獲福布斯中國獎項

綠城服務夏雲辭首席財務官 張玲波接任

本港人力需求下降 恒生：零售、住宿膳食服務業近年收縮

匯豐信用卡伙安成宰推《最紅大廚》料理真人騷

原生態牧業發盈喜 料全年轉賺最多3.2億

全日沽空金額減9% 阿里沽空減13%

蔣東強：AI及數據中心去年用電增8.6% 佔在港業務用電需求5.7%

中電：澳洲業務引入伙伴股東持開放態度 擬探索台灣越南老撾商機

恒指收市跌136點 成交3560億 波幅、成交、北水均降

內地AI晶片製造商壁仞科技 擬在港IPO 集資3億美元

積金局發通函要求受託人加強ESG強積金披露

Ａ股三大指數齊低收創板指數跌近0.7%　滬深兩市成交2.08萬億人幣

機管局：機場1月客運量創疫後新高

非凡領越：Clarks將成為集團主要增長點

中銀香港去年客戶認購收息基金金額升近倍

美銀料中國將GDP增長目標設為5%左右 減息空間有限

騰訊手遊《和平精英》接入DeepSeek