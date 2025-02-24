蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示，對美國創新的未來充滿信心，作為這項新投資的一部分，包括「將先進製造業基金（Advanced Manufacturing Fund）增加1倍，並在得州打造先進技術，我們很高興擴大對美國製造業的支持。我們將繼續與全國各地的人民和企業合作，譜寫美國創新史上非凡的新篇章」。

未來4年，蘋果計劃招募約2萬員工，其中大多數將集中在研發項目、半導體工程、軟件開發，以及AI和機器學習領域。此外，蘋果將與全美數千家供應商合作，增加直接就業，打造Apple Intelligence基礎設施及數據中心，提升企業設施，以及在20個州製作Apple TV+ 節目。

今年稍後，蘋果將與製造業伙伴合作，在得州休斯敦開始生產伺服器。一座佔地25萬平方呎的伺服器工廠預計於2026年投產，將創造數以千計就業職位。這些伺服器以往在美國境外生產，未來將在休斯敦組裝，為Apple Intelligence提供動力，也是蘋果私有雲計算（Private Cloud Compute）的基礎。