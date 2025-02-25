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美債息回軟 金龍指數見4個月最大跌幅 道指升33點 納指跌1.2%

美債息回軟見逾兩周低，息差收窄，金龍指數見4個月最大跌幅，美股個別發展。特朗普預計，對加拿大、墨西哥兩國加徵關稅的計劃將於3月如期生效，對等關稅計劃也在推進之中。外電引述匿名美國官員透露，白宮尚未就是否對加、墨加徵關稅做出最終決定。金龍指數創10月以來最大跌幅，阿里巴巴和京東對指數拖累最大，阿里巴巴ADR周一收市創2022年10月來最大跌幅，特朗普最新備忘錄中有關遏制中國的計劃引發擔憂。

俄烏戰爭方面，美國政府與盟友意見相左，撤回在聯合國和七國集團對俄羅斯入侵烏克蘭行為的譴責。烏克蘭副總理表示，該國與美國的礦產協議談判處於最後階段。特朗普稱烏總統澤連斯基最早本周前往華盛頓簽署自然資源協議。

個股方面，蘋果公司稱，將在美國新增20,000個工作崗位，計劃未來四年在本土投資5,000億美元並生產人工智能伺服器。TD Cowen表示，微軟取消了對美國一些人工智能數據中心容量的租約。

道瓊斯工業平均指數收漲33點，升幅0.08%，報43461點。標普500指數收跌29點，跌幅0.5%，報5983點。納斯達克綜合指數收跌237點，或1.22%，報19286點。

Travelers升3.42%，報248.24美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻50點，而聯合健康跌1.05%，報461.52元，拖累道指30點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報247.1元，升0.63%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報179.25元，跌0.22%，亞馬遜(美：AMZN)收市報212.71元，跌1.78%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報668.13元，跌2.25%，英偉達(美：NVDA)收市報130.28元，跌3.08%，微軟(美：MSFT)收市報404元，跌1.03%，Tesla (美：TSLA)收市報330.53元，跌2.15%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.09%，報553點。德國DAX指數收漲0.63%，報22425點；法國CAC 40指數跌0.78%，報8090點；英國富時100指數收跌0.01%，報8658點。

納斯達克中國金龍指數收跌5.24%，報7564點。

美國2年期債息曾跌最多0.86%，低見4.1619厘，是2月7日4.1557厘後最低。收市報4.1747厘，是2024年12月11日後收市新低，當日報4.1532厘。連降2日，累計0.0953厘，對上一次連降2日是2月14日。

美國10年期債息曾跌最多1%，低見4.3868厘，是2月7日4.3803厘後最低。收市報4.4003厘，是2024年12月17日後收市新低，當日報4.3987厘。連降4日，累計0.15厘，對上一次連降4日是1月29日。

美2年期10年期債息差曾收窄至20.066基點，是2月21日19.925基點後最窄。收市報22.35基點，是2月17日後收市最窄，當日報21.313基點。連續3日收窄，累計3.731基點，對上一次連續3日是2月5日。

美3個月10年期債息差曾收窄至7.753基點，是2月7日6.696基點後最窄。收市報9.88基點，是2月5日後收市最窄，當日報9.337基點。連續4日收窄，累計12.528基點，對上一次連續4日是2024年9月6日。

金龍指數曾跌最多6.28%，是2024年10月8日後最大跌幅，當日跌幅為8.05%。低見7480.61點，是2月12日7410.03點後最低。收市報7564.24點，是2月11日後收市新低，當日報7390.84點。

道指曾升最多0.62%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為0.9%。高見43699.15點，是2月21日43959.73點後最高。收市報43461.21點，是2月20日後收市新高，當日報44176.65點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2024年12月31日。

標指曾跌最多0.59%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.78%。低見5977.83點，是2月3日5923.93點後最低。收市報5983.25點，是1月16日後收市新低，當日報5937.34點。連跌3日，累計跌160.9點，對上一次連跌3日是2024年12月30日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2024年12月31日。

納指曾跌最多1.27%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.26%。低見19275.46點，是2月3日19141.15點後最低。收市報19286.93點，是1月14日後收市新低，當日報19044.39點。連跌3日，累計跌769.32點，對上一次連跌3日是1月10日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月31日。

 

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