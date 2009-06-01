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港股ADR跌391點 夜期低水518點 阿里ADR跌10% 騰訊跌7% ASMPT、百威等業績

美股個別發展，港股ADR跌391點或1.68%，報22950點，即月恒指夜期跌505點，報22824點，夜期低水518點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌7.6%，折合報479.23元；阿里巴巴（9988）跌10.23%，折合報125.4元；美團（3690）跌0.6%，折合報160.08元；匯控（0005）跌0.67%，折合報86.61元；建行（0939）跌0.34%，折合報6.65元。

道期現升0.105%；標期現升0.07%；納期現跌0.02%。日本東證指數現跌0.72%；韓國KOSPI指數現跌0.62%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.76%。

VIX指數隔晚升4.22%或0.77點，報18.98點。

紐油現升0.21%或0.14美元，報70.85美元；布油現升0.47%或0.34美元，報74.78美元；金價現跌0.07%或2.14美元，報2949.59美元；LME 銅期貨隔晚跌0.67%或64.5美元，報9494.5美元。比特幣現跌2.67%或2515.88美元，報91441.92美元；美國10年期債息現跌0.39%或0.0174厘，報4.3829厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，ASMPT（0522）、百威（1876）、新意網集團（1686）、黛麗斯國際（0333）、中國光大水務（1857）、祈福生活服務（3686）、大健康國際（2211）等。

中國派對（1532）正磋商潛在非上市認股權證交易。

生力啤（0236）受香港業務拖累全年虧損2009.6萬，每股仍派末期息5仙。

國浩（0053）中期多賺23%至17.89億 ，每股中期息增兩成至0.6元。

世茂（0813）：境外債務重組已獲所需大多數計劃債權人批准。

達芙妮（0210）發盈喜料2024年度盈利達1億人幣， 按年增六成。

綠源集團控股（2451）料去年盈利倒退最多30%。

德林控股（1709）旗下數字家族辦公室改名為突觸科技。

時富金融（0510）副行政總裁關廷軒推動金融科技項目，獲福布斯中國獎項。

綠城服務（2869）夏雲辭首席財務官，張玲波接任。

原生態牧業（1431）發盈喜，料全年轉賺最多3.2億。

中電（0002）：澳洲業務引入伙伴股東持開放態度，擬探索台灣越南老撾商機。蔣東強：AI及數據中心去年用電增8.6%，佔在港業務用電需求5.7%。

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