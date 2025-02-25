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攜程第四季多賺69% 全年升72% 派息0.3美元 收入勝預期

攜程（9961）公布，第四季度淨利潤為22億元人民幣(下同)，按年升69%，按季降67%，第四季度經調整EBITDA為30億元，按年升3.4%，按年跌47%。全年，淨利潤為172億元，按年升72%。派息0.3美元。

第四季收入127.7億元，按年增24%，好過預期的123.3億元。毛利101.0億元，按年增22%，好過預期的99.4億元，按季則下降20%，主要歸因於季節性影響。公司指，第四季出境酒店和機票預訂已全面超過2019年疫情前同期的120%水平。

收入當中，住宿預訂收入51.8億元，按年增33%，好過預期的50.5億元；交通票務收入47.8億元，按年增16%，好過預期的46.7億元；包價旅遊收入8.70億元，按年增24%，好過預期的7.832億元；企業差旅收入7.02億元，按年增11%，好過預期的6.44億元；其他收入12.4億元，按年增25%，好過預期的12.1億元。

全年，淨營業收入為533億元，按年升20%。

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