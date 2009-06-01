恒指今早低開625點或2.68%，報22716點，大市成交金額55億元；國指今早低開239點或2.78%，報8379點。恒生科技指數開市報5540點，跌4.3%。上升股份比例為3.24%，下跌為17.12%，無升跌為79.63%。