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恒指低開625點 科指跌4.3% 跌穿10天線 阿里跌7% 嗶哩嗶哩跌9%

恒指今早低開625點或2.68%，報22716點，大市成交金額55億元；國指今早低開239點或2.78%，報8379點。恒生科技指數開市報5540點，跌4.3%。上升股份比例為3.24%，下跌為17.12%，無升跌為79.63%。

藍籌6隻升，71隻下跌，6隻無升跌。中石化（0386）升0.71%，報4.26元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌7.81%，報125.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，27隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是美的集團（0300）開市報72.35元，升0.28%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報161元，跌9.4%。

恒指下試10天線(22694.29點)。科指跌穿10天線(5554.25點)。

攜程（9961）第四季多賺69% 全年升72% 派息0.3美元 收入勝預期。開市報507.5元，跌3.24%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）開市報74.8元，跌1.19%。

百威（1876）開市報8.06元，跌0.74%。

新意網集團（1686）開市報8.2元，跌7.87%。

黛麗斯國際（0333）無成交，報0.265元。

中國光大水務（1857）無成交，報1.42元。

祈福生活服務（3686）無成交，報0.66元。

大健康國際（2211）無成交，報0.194元。

中國派對（1532）正磋商潛在非上市認股權證交易。開市報0.179元，升16.23%。

生力啤（0236）受香港業務拖累全年虧損2009.6萬，每股仍派末期息5仙。無成交，報0.82元。

國浩（0053）中期多賺23%至17.89億 ，每股中期息增兩成至0.6元。無成交，報68.6元。

世茂（0813）：境外債務重組已獲所需大多數計劃債權人批准。開市報0.92元，跌1.08%。

達芙妮（0210）發盈喜料2024年度盈利達1億人幣， 按年增六成。開市報0.265元，無升跌。

綠源集團控股（2451）料去年盈利倒退最多30%。無成交，報7.17元。

德林控股（1709）旗下數字家族辦公室改名為突觸科技。無成交，報4.7元。

時富金融（0510）副行政總裁關廷軒推動金融科技項目，獲福布斯中國獎項。無成交，報0.285元。

綠城服務（2869）夏雲辭首席財務官，張玲波接任。無成交，報3.99元。

原生態牧業（1431）發盈喜，料全年轉賺最多3.2億。開市報0.185元，升14.91%。

中電（0002）：澳洲業務引入伙伴股東持開放態度，擬探索台灣越南老撾商機。蔣東強：AI及數據中心去年用電增8.6%，佔在港業務用電需求5.7%。開市報65.95元，跌0.68%。

破頂股表現

破頂股包括，理士國際（0842）創52周高，見2.28元，開市報2.28元，升0.88%。

破底股方面

創52周低，其中十隻包括，遠東酒店實業（0037）低見0.43元，開市報0.43元，跌1.15%。

異動股

上升異動股，包括，中國派對文化（1532）開市報0.179元，升16.23%；原生態牧業（1431）開市報0.185元，升14.91%；萬咖壹聯（1762）開市報0.248元，升14.81%；加幂科技（8198）開市報1.04元，升14.29%；玖源集團（0827）開市報0.038元，升11.76%；國際娛樂（1009）開市報1.06元，升11.58%；華融金控（0993）開市報0.165元，升11.49%；從玉智農（0875）開市報0.88元，升11.39%；正道集團（1188）開市報0.011元，升10%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報1.91元，升7.55%。

下跌異動股，包括，美圖公司（1357）開市報5.44元，跌12.12%；上海復旦（1385）開市報19.78元，跌10.9%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報38.4元，跌10.07%；嗶哩嗶哩（9626）開市報161元，跌9.4%；金山雲（3896）開市報9.7元，跌9.35%；醫渡科技（2158）開市報7.28元，跌9.11%；天譽置業（0059）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%。

 

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