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Tesla據報準備在中國部署完全自動駕駛功能

彭博社引述消息指，Tesla正在為中國客戶準備軟件更新，以提供類似於在美國宣傳為完全自動駕駛(FSD)的駕駛輔助功能。

報道引述消息指，相關更新計劃在未來幾天進行，這將使Tesla車主能夠在城市街道上使用駕駛輔助功能。Tesla計劃告知客戶，該系統將引導車輛駛出匝道和交叉路口，並能夠識別交通信號、轉彎以及處理變道和變速。

這些功能將提供給已為TeslaFSD功能支付64,000元人民幣的客戶。雖然該公司將其功能宣傳為自動駕駛，但這仍需要持續的人工監督和頻繁干預。行政總裁馬斯克多年來一直在尋求獲得監管部門批准，以允許FSD在中國道路上運行，並計劃於今年在中國推出該系統。

報道引述消息指，Tesla中國的員工有機會在FSD面向公眾推出之前試用該功能。

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