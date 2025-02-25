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港元拆息全線向下 1個月HIBOR見一周低 港元貶值

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌12.19點子至3.93827%，是2月17日後最低，當日報3.87726%。對上一次終止2連升是2月20日，當日拆息報4.05833%。

港元現報7.7744元升值4點子，曾貶值最多32點子，報7.778元，是2月20日7.7808元後最弱。亦曾升值最多12點子，報7.7736元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌48.36點子至2.97488%，是2月12日後最低；1星期HIBOR跌22.56點子至3.88792%，是2月17日後最低；2星期HIBOR跌24.18點子至3.89941%，是2月17日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.7點子至4.0125%，是2月20日後最低；6個月期HIBOR跌1.99點子至4.04024%，是2月20日後最低；12個月期HIBOR跌3.65點子至4.08077%，是2月20日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減19.63億元，至總數19714.46億元，是2月20日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減23.9億元，至總數6074.75億元，是2月20日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為447.51億元，較再上一日增1億元，總結餘是2月18日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增3.27億元，至總數13059.2億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增18.2億元，至總數12126.18億元，創紀錄新高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，連續4日有變動，增0.99億元，是2月12日後最高

美匯美息

美元指數現報106.627升值0.031點或0.03%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32359%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.2598%，終止單日擴闊，利差是2025年2月19日後最窄，當日差距為-0.254%。

對上一次終止單日擴闊，是2025年2月13日，當日利差報-0.6673%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor跌0.4點子至1.862%，是2月13日後最低；1星期Shibor升18.7點子至2.128%，是2月21日後最高；2星期Shibor跌9.6點子至2.173%，是2月17日後最低；1個月期Shibor升0.2點子至1.792%，是2024年11月21日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升3.1點子至1.837%，是2024年12月2日後最高；6個月期Shibor升3.1點子至1.837%，是2024年12月2日後最高；1年期Shibor升1.6點子至1.855%，是2024年12月2日後最高。

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