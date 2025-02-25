胡偉俊表示，GDP增長目標可能為「5%左右」，與2023年和2024年相同，而CPI通脹目標可能從去年的3%下調至2%。不過認為CPI不太可能上漲2%，下調只是表明政策制定者更加現實，因為2023年和2024年CPI僅增長0.2%。

財政政策目標方面，胡偉俊表示，可能從GDP的3%上調至4%，認為是一個有意義的轉變，因為政策制定者多年來一直不願意突破3%的門檻。同時，政策制定者可能會宣布3兆元人民幣的特別主權債券額度（2024年：1兆元）和4.5兆元人民幣的特別地方政府債券額度（2024年：3.9兆元）。

胡偉俊表示，除兩會期間將宣布的財政政策目標外，政策制定者還有許多其他政策工具可供使用。在中國，最有力的宏觀政策是貨幣政策、財政政策和住房政策的結合，即用人行的資產負債表為財政住房支出提供資金。兩會幾乎不會觸及這個主題。

胡偉俊表示，如果有必要，政策制定者可能會在今年稍後推出新的刺激措施，就像去年5月和9月那樣。不過，3月推出重大政策刺激措施則太早，因為政策制定者需要更多時間來觀察貿易戰2.0的實際影響。過往記錄表明，他們不能錯過GDP增長目標，但他們也不想超額完成目標。到了這一步，他們就會秘而不宣。

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