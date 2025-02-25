國家知識產權局發布公告，指近期杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司研發的DeepSeek人工智能大模型在全球範圍內引發了廣泛關注。個別企業和自然人以社會公眾普遍知悉的人工智能大模型名稱「DEEPSEEK」或DEEPSEEK的標誌圖形，向國家知識產權局商標局提交了商標註冊申請，個別代理機構涉嫌提供不法服務，具有明顯「蹭熱點」、謀取不當利益的意圖。