ASI由Anders Steiner實益擁有，DI由Claes Kockum實益擁有，而SI由瑞典當地富豪 Svante Andersson實益擁有。

另外，NEVS又向ASI及DI簽訂本票出售協議，據此ASI及DI購買本金總額為6000萬瑞典克朗(約4378萬港元)的本票，總對價為3000瑞典克朗(約2189萬港元)。

發行本票乃為支付股份買方ASI及DI根據早期出售事項購買80%股份的所應付對價2.4億瑞典克朗(約1.7513萬港元)的一部分。早期出售事項的餘下對價已全數以現金清償。

恒汽指，完成出售事項後，總出售虧損可能達到約2380萬瑞典克朗(約為1737萬港元)，出售事項的實際財務影響將於交易完成後進行評估，並需經公司核數師審閱及最終審核。

恒汽指，20%股份協議項下的對價與早期出售事項項下80%股份的對價相同，其中目標公司100%已發行股份的隱含價值為300百萬瑞典克朗。

本票出售協議項下的對價較本票面值折讓50%，恒汽指接受該對價主要考慮到無法以本票作為擔保籌集銀行融資或將本票出售予第三方；ASI及DI將本票出售協議視為其作為擔保人執行20%股份協議的條件，這將為集團帶來即時現金流入，以履行付款義務，包括2024年11月及12月以及之後到期的稅款支付;及考慮到該折讓，20%股份協議及本票出售協議項下應收的總對價仍將超過淨值減早期出售事項下已支付的現金對價。

恒汽董事會承認，考慮到買方未能履行其於本票項下的付款義務，以及買方及其股東可能正尋求利用 NEVS 的流動性問題及私人公司20%少數股權缺乏市場流通性等因素，出售事項的條款遠不如其通常支持的有吸引力。

儘管如此，鑒於NEVS的法定代表人為集團的僱員，如果NEVS因無法償還債務，包括稅款，而進入清算程序，其可能會承擔個人責任，出售事項將使 NEVS 產生現金流入，從而改善流動性。董事會亦注意到集團普遍處於財務困境，無法立即提供資金以支持其海外附屬公司。

鑒於上述情況，董事會認為，20%股份協議 及本票出售協議在獲得董事會批准前已簽署及執行，儘管在延長付款計劃及本票折讓的背景下不大公平合理，但仍可接受，符合一般商業條款並符合公司及其股東的整體利益。

此外，恒汽亦就交易發補充公告，澄清去年11月25日獨立非執行董事王克楠辭任，王克楠對NEVS出售資產一事與管理層存在分歧，原因是其認為該附屬公司按當時NEVS管理層的建議出售其在AB Trollhättan Propellern 13的20%權益，並以50%的折讓出售發行予NEVS的本票，並不合宜。於2024年11月25日之後，董事會注意到NEVS已於2024年11月25日進行資產出售。

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