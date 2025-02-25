調查聚焦2010-2024年出生世代（Gen Alpha）的父母，其財務健康指數達62.3分，高于整體水平58分。保誠首席客戶及市場拓展總監蔡明雄表示，94%受訪者計劃供養子女至25歲，惟僅37%已爲子女未來儲蓄。此外，62%父母依賴家庭積蓄支持子女，但63%認同「富不過二代」，反映出港人財富傳承信心不足。

針對財富傳承需求，保誠推出多元貨幣計劃應對缺口。保誠首席產品管理總監馮偉成指出，家庭需從「贍養」轉向「善養」，通過工具創新填補規劃斷層。全新「保誠信守明天多元貨幣計劃」將提供階段性資金支取功能，協助客戶實現財務自由及無間財富傳承。

而為保誠信守明天多元貨幣計劃 拍攝宣傳片的歌手MC張天賦提到，父親是他追夢旅程中最大的支持。他還表示需要有更好的儲蓄及相關計劃以支持自己和家人去做想做的事。

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