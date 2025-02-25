保誠保險今日發布全新「保誠財務健康指數」調查，結果顯示港人財務健康整體得分較去年上升4.9分至58.0分（滿分100分），反映大衆對財務狀況的信心增強。相較于去年，「現時財務安全感」、「未來財務安全感」、「現時財務自由度」以及「未來財務自由度」這四項評估指標的得分均呈上升態勢。其中，「現時財務自由度」的上升幅度最爲顯著，同比增長6.1分。
調查聚焦2010-2024年出生世代（Gen Alpha）的父母，其財務健康指數達62.3分，高于整體水平58分。保誠首席客戶及市場拓展總監蔡明雄表示，94%受訪者計劃供養子女至25歲，惟僅37%已爲子女未來儲蓄。此外，62%父母依賴家庭積蓄支持子女，但63%認同「富不過二代」，反映出港人財富傳承信心不足。
針對財富傳承需求，保誠推出多元貨幣計劃應對缺口。保誠首席產品管理總監馮偉成指出，家庭需從「贍養」轉向「善養」，通過工具創新填補規劃斷層。全新「保誠信守明天多元貨幣計劃」將提供階段性資金支取功能，協助客戶實現財務自由及無間財富傳承。
而為保誠信守明天多元貨幣計劃
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