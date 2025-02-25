比特幣曾跌最多6.09%，是1月27日後最大跌幅度，當日跌幅度為6.52%。低見88239.24美元，是2024年11月15日86698.29美元後最低。現報89280.37美元，跌4.98%。連續跌3日，累計跌7391.8美元，對上一次連續跌3日是2月18日。

以太坊曾跌最多11.83%，是2月3日後最大跌幅度，當日跌幅度為26.53%。低見2324.543美元，是2月3日2135.85美元後最低。現報2388.75美元，跌9.39%。連續跌2日，累計跌419.43美元，對上一次連續跌2日是2月16日。

彭博社報道，Arca首席投資官Jeff Dorman表示，「加密貨幣市場人氣很弱，而且已經持續了八周」，「股票、固定收益和黃金都已經完全擺脫了之前的疲態。只有加密貨幣在走低。這在很大程度上是由於市場人氣低迷、各種迷因幣(memecoin)的失敗以及缺乏資金來支持新代幣的發行」。

據數字資產管理公司Arca稱，自12月中旬以來，除少數例外，大多數代幣價值已下跌30%至80%。

過去一個月裡，Solana市值損失了大約500億美元，部分原因是最近一樁涉及阿根廷總統米萊的醜聞，一種名為Libra的迷因幣跌幅最大。根據研究機構Messari的數據，Solana也面臨著壓力，約17.2億美元的這種代幣將於3月1日「解鎖」或解除交易限制。

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