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恒指收市跌307點 科指跌1.5% 北水流入一周最多 阿里跌3% 攜程成交創新高

市場對上周末特朗普指示限制中國在多個領域投資產生憂慮，上日資金流出中港ETF，盈富（2800）街貨跌至年半新低，金龍指數隔晚下跌，阿里ADR亦急挫一成，今早港股大幅裂口低開，恒指、科指見3個月最大跌幅，均曾跌穿10天線，港股連跌第二日。早市亦傳出美國擬加大對中國晶片的限制，不過港股今早低開後，跌幅收窄，即使午後上證、滬深300跌穿早市低位，港股亦未有跟隨。外圍方面，油升，金、銅、比特幣、美期，亞股向下，美匯見本月20日後最強，人民幣、港元則見20日後最弱。

藍籌股普遍向下，理想（2015）、小米（1810）、吉利（0175）逆市升幅較多，小米再破頂，匯控（0005）、港鐵（0066）、領展（0823）、電能（0006）、長建（1038）亦逆市上升。科技股回吐，攜程（9961）績後急挫11%，成交倍增至47.51億元，創新高。阿里巴巴（9988）曾跌最多7.89%，是2024年10月8日後最大跌幅，收報130.6元，跌3.76%。

大市成交減少7%，但連續第3日多於3000億元。北水成交微增，佔香港市場成交額增至24.33%，連續第15日多於20%。淨流入220億元，較上日增60%，金額是2月18日後收市新高。

恒指今早低開625點，高位跌93點，低位跌625點，高低波幅532點。上升股份比例為21.35%，下跌為47.3%，無升跌為31.34%。

恒指收市跌307點或1.32%，報23034點，大市成交金額3295億元，較上日減少7.44%，是2月20日2839.43億元成交後最少；國指跌119點或1.39%，報8499點。恒生科技指數收報5698點，跌1.57%。

藍籌股成交金額1733.39億元，佔大市成交52.6%；科指成份股成交金額1374.43億元，佔大市成交41.71%；國指成份股成交金額1590.66億元，佔大市成交48.27%。

24隻雙櫃台股，總成交1.39億元人民幣，相當於約1.48億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加8.28%，至185.18億元，佔大市成交5.61%。牛熊證成交金額100.61億元，增加11.51%；窩輪成交金額84.57億元，增加4.67%。

藍籌16隻升，66隻下跌，1隻無升跌。理想（2015）升12.52%，收報119.5元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌11.92%，收報462元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報119.5元，升12.52%；跌幅最大的是攜程（9961）收報462元，跌11.92%。

恒指曾跌穿10天線(22726.04點)。科指曾跌穿10天線(5570.09點)。

北水南下合計淨流入220.32億元，較上日增加60.39%，淨流入金額是2月18日224.22億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入498.04億元，對上一次連續3日淨流入是2月18日。北水本月累計流入1135.8億元，按月減少9.56%，連續第20個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1604.13億元，較上日增0.02%，佔香港市場成交額由上日的22.52%增至24.33%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.68%，是2024年11月12日後最大跌幅，當日跌幅為3.26%。低見22716.48點，是2月20日22436.13點後最低。今日收市報23034.02點，是2月20日後收市新低，當日報22576.98點。連跌2日，累計跌443.9點，對上一次連跌2日是2月20日。

科指曾跌最多4.35%，是2024年11月12日後最大跌幅，當日跌幅為4.5%。低見5537.54點，是2月20日5466.24點後最低。今日收市報5698.82點，是2月20日後收市新低，當日報5500.02點。連跌2日，累計跌160.48點，對上一次連跌2日是1月23日。

國指曾跌最多2.77%，是1月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.06%。低見8379.82點，是2月20日8262.14點後最低。今日收市報8499.19點，是2月20日後收市新低，當日報8322.56點。連跌2日，累計跌167.53點，對上一次連跌2日是2月20日。

午後消息股表現

美高梅中國（2282）據報尋求20億美元銀團貸款。收報10.26元，跌3.21%。

恒大汽（0708）車去年五折售本票及售海外附屬20%股權 獨董曾指交易不合宜。見52周低0.183元，收報0.189元，跌2.07%。

光大水務（1857）全年少賺14% 末期息5.81仙。收報1.39元，跌2.11%。

今早及隔晚消息股表現

理想汽車（2015）逆市抽升逾10%成交急增至逾20億 今發布首款純電車圖片。收報119.5元，升12.52%。

匯控（0005）擬發行15億美元永久後償或有可轉換證券。收報87.1元，升1.52%。

美圖（1357）遭主要股東減持 曾跌逾13%。收報5.93元，跌4.2%。

攜程（9961）第四季多賺69% 全年升72% 派息0.3美元 收入勝預期。收報462元，跌11.92%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）收報76.8元，升1.45%。

百威（1876）收報7.84元，跌3.45%。

新意網集團（1686）創上市新高，見9.56元，收報8.9元，無升跌。

黛麗斯國際（0333）收報0.265元，無升跌。

祈福生活服務（3686）平上市高位0.68元，收報0.67元，升1.52%。

大健康國際（2211）收報0.186元，跌4.12%。

中國派對（1532）正磋商潛在非上市認股權證交易。創52周高，見0.18元，收報0.118元，跌23.38%。

生力啤（0236）受香港業務拖累全年虧損2009.6萬，每股仍派末期息5仙。收報0.81元，跌1.22%。

國浩（0053）中期多賺23%至17.89億 ，每股中期息增兩成至0.6元。收報67.8元，跌1.17%。

世茂（0813）：境外債務重組已獲所需大多數計劃債權人批准。收報0.89元，跌4.3%。

達芙妮（0210）發盈喜料2024年度盈利達1億人幣， 按年增六成。收報0.25元，跌5.66%。

綠源集團控股（2451）料去年盈利倒退最多30%。收報7.27元，升1.39%。

德林控股（1709）旗下數字家族辦公室改名為突觸科技。收報4.6元，跌2.13%。

時富金融（0510）副行政總裁關廷軒推動金融科技項目，獲福布斯中國獎項。收報0.28元，跌1.75%。

綠城服務（2869）夏雲辭首席財務官，張玲波接任。收報3.9元，跌2.26%。

原生態牧業（1431）發盈喜，料全年轉賺最多3.2億。創52周高，見0.24元，收報0.215元，升33.54%。

中電（0002）：澳洲業務引入伙伴股東持開放態度，擬探索台灣越南老撾商機。蔣東強：AI及數據中心去年用電增8.6%，佔在港業務用電需求5.7%。收報65.25元，跌1.73%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見32.95元，收報32.55元，升4.49%；嘉耀控股（1626）創上市新高，見5.35元，收報4.59元，跌9.82%；津上機床中國（1651）創上市新高，見18.8元，收報18元，無升跌；新意網集團（1686）創上市新高，見9.56元，收報8.9元，無升跌；康耐特光學（2276）創上市新高，見30元，收報28.75元，升1.95%；聲通科技（2495）創上市新高，見281元，收報274元，跌2.14%；西銳（2507）創上市新高，見29.6元，收報29.25元，升20.62%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見11.1元，收報10.2元，跌1.35%；九方智投控股（9636）創上市新高，見36.6元，收報35.5元，升4.57%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見9.52元，收報9.28元，升9.05%；德益控股（9900）創上市新高，見14.08元，收報13.2元，跌3.51%；吉利汽車－Ｒ（80175）創上市新高，見17.1元，收報16.76元，升2.82%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見50.25元，收報49.7元，升2.9%；古茗（1364）創上市新高，見11元，收報11元，升8.48%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1149.8元，收報1149.7元，升0.1%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見66.32元，收報66.32元，升2.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1088.5元，收報1088.45元，升0.02%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見65元，收報65元，升6.8%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1172.05元，收報1172.05元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見575.7元，收報575.7元，升0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.91元，收報8.875元，跌0.17%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見272.8元，收報270.8元，無升跌；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見104.15元，收報104.15元，升0.05%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.24元，收報0.215元，升33.54%；南順（香港）（0411）創52周高，見9.6元，收報9.6元，升1.05%；俄鋁（0486）創52周高，見5.1元，收報5.1元，升10.15%；威華達控股（0622）創52周高，見0.325元，收報0.32元，升14.29%；安域亞洲（0645）創52周高，見0.151元，收報0.129元，升74.32%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見53.9元，收報53.2元，升3.1%；小鵬（9868）創52周高，見77.85元，收報75.45元，升4.43%；吉利（0175）創52周高，見18.38元，收報18元，升3.09%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，ALCO HOLDINGS（0328）低見0.295元，收報0.32元，升3.23%；恒發光學（1134）低見0.221元，收報0.228元，跌6.17%；融太集團（1172）低見0.015元，收報0.015元，跌11.76%；唐宮中國（1181）低見0.186元，收報0.192元，跌4.95%；翼辰實業（1596）低見1.81元，收報2.26元，跌1.31%；興紡控股（1968）低見0.081元，收報0.084元，跌9.68%；凌雄科技（2436）低見3.33元，收報3.33元，跌3.76%；嘀嗒出行（2559）低見1.26元，收報1.29元，無升跌；華津國際控股（2738）低見0.485元，收報0.485元，跌4.9%；精技集團（3302）低見0.099元，收報0.105元，跌11.76%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.78元，收報0.79元，跌2.47%；遠東酒店實業（0037）低見0.41元，收報0.415元，跌4.6%；大快活集團（0052）低見5.68元，收報5.75元，升0.52%；香格里拉（亞洲）（0069）低見4.27元，收報4.33元，跌3.13%；渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.22元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見1.94元，收報2元，無升跌；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.63元，無升跌；大家樂集團（0341）低見7.33元，收報7.38元，跌1.07%；包浩斯國際（0483）低見0.185元，收報0.185元，跌3.65%；中國文旅農業（0542）低見0.04元，收報0.044元，跌2.22%。

異動股

上升異動股，包括，基石控股（1592）收報0.049元，升81.48%；安域亞洲（0645）創52周高，見0.151元，收報0.129元，升74.32%；東方大學城控股（8067）收報0.34元，升49.12%；復興亞洲（0274）收報0.058元，升48.72%；萬咖壹聯（1762）創52周高，見0.37元，收報0.3元，升38.89%；創勝集團－Ｂ（6628）收報1.36元，升34.65%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.24元，收報0.215元，升33.54%；新愛德集團（8412）收報0.485元，升32.88%；金輪天地控股（1232）收報0.081元，升32.79%；經發物業（1354）收報28元，升31.76%。

下跌異動股，包括，中國派對文化（1532）創52周高，見0.18元，收報0.118元，跌23.38%；帝王實業控股（1950）收報0.103元，跌18.25%；港亞控股（1723）收報5.49元，跌16.82%；佳明集團控股（1271）見52周低1.8元，收報1.95元，跌16.67%；中國生物科技服務（8037）收報0.42元，跌16%；長城微光（8286）收報0.09元，跌15.89%；維港育馬（8377）創上市新低，見0.084元，收報0.085元，跌15.84%；大同集團（0544）收報0.05元，跌15.25%；天業節水（0840）收報0.17元，跌15%；驢跡科技（1745）收報0.38元，跌14.61%。

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