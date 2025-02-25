理想汽車（2015）於微信發帖文宣布，將推出首款純電動車SUV（運動型多用途車）「理想i8」。從官方圖片顯示，該車型外觀採用與「MEGA」類似的「子彈頭」設計，而車尾設計接近「理想L9」。
理想董事長兼行政總裁李想於個人微博指出：「差點和小米的發布會撞期，車企之間的友好溝通太重要了！按之前的計劃，理想i8會在2月27日正式官宣亮相。」不過，他表示由於得知小米（1810）「雙Ultra」發布會也在27號，為感謝其創辦人兼董事長雷軍在過往對理想的幫助，同時避免外界的誤會，經和小米溝通後，理想選擇「為發布會讓路」，「於是有了今天大家看到的理想i8亮相」。
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