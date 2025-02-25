moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

理想首款純電SUV提早亮相 CEO李想：避免與小米「撞期」

理想汽車（2015）於微信發帖文宣布，將推出首款純電動車SUV（運動型多用途車）「理想i8」。從官方圖片顯示，該車型外觀採用與「MEGA」類似的「子彈頭」設計，而車尾設計接近「理想L9」。

理想董事長兼行政總裁李想於個人微博指出：「差點和小米的發布會撞期，車​​企之間的友好溝通太重要了！按之前的計劃，理想i8會在2月27日正式官宣亮相。」不過，他表示由於得知小米（1810）「雙Ultra」發布會也在27號，為感謝其創辦人兼董事長雷軍在過往對理想的幫助，同時避免外界的誤會，經和小米溝通後，理想選擇「為發布會讓路」，「於是有了今天大家看到的理想i8亮相」。

其他報道

恒指收市跌307點 科指跌1.5% 北水流入一周最多 阿里跌3% 攜程成交創新高

比特幣跌穿90000美元 以太坊曾跌逾11%

資金上日流出香港、中國ETF 一周仍流入 盈富街貨年半新低

A股深證成指創板指收跌逾1% 全日成交縮至1.93萬億人幣

美高梅中國據報尋求20億美元銀團貸款

印尼和蘋果據報就解除銷售禁令達成共識

保誠財務健康指數升至58分 Gen Alpha父母傳承規劃現隱憂

內地支付寶App即日起可綁定美國運通卡 訪華旅客可於境內使用

【有片：埋身擊】比特幣現水平不宜買入 9000美元為重要支持位

半日沽空金額減20% 阿里增10%

光大水務全年少賺14% 末期息5.81仙

恒指半日跌幅收窄至145點 科指曾倒升 北水、大市成交降 攜程跌9%

國家知識產權局：打擊惡意申請「DEEPSEEK」商標註冊行為

麥格理：料兩會不會宣布重大刺激措施 GDP增5%左右

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見一周低 港元貶值

美國據報對盟友施壓 加強對中國晶片行業限制

Tesla據報準備在中國部署完全自動駕駛功能

理想汽車逆市抽升逾10%成交急增至逾20億 今發布首款純電車圖片

智慧互通據報擬在港IPO

匯控擬發行15億美元永久後償或有可轉換證券

DeepSeek需求增 騰訊、阿里 據報大增英偉達晶片訂單

特朗普料如期對加墨徵稅 推進對等關稅計劃

日產挫10% 馬斯克否認Tesla將投資