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香港1月出口增0.1% 進口轉增0.5% 均勝預期 輸美出口顯著上升

政府統計處公布，香港1月出口按年增長0.1%，好過預期的跌2.9%，是2024年2月後收市新低，當月跌0.8%。1月進口轉增，由上月的跌1.1%，轉為增長0.5%，亦好過預期的跌2.7%。1月貿易順差21億港元，預期為逆差90億港元。

1月份商品整體出口貨值為3,891億元，商品進口貨值為3,871億元。1月份錄得有形貿易順差21億元，相等於商品進口貨值的0.5%。

 

經季節性調整的數字顯示，截至1月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值上升3.1%。同時，商品進口貨值上升0.9%。

政府發言人表示，1月商品出口貨值的按年增長放緩，部分是農曆新年的時間不同所致。輸往美國的出口顯著上升，輸往多個亞洲市場的出口錄得不同程度升幅。與此同時，輸往內地和歐盟的出口回落。然而，要更有效評估實際情况，須待有二月份數據後，將兩者合併分析。

 

展望未來，儘管外圍的不確定因素，特別是貿易保護主義升溫，會繼續影響香港的出口表現，但環球經濟穩定增長，加上國家多項提振內地經濟措施，會提供支持。政府會密切留意情况。

 

按國家／地區分析

 

1月份與2024年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升0.4%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升73.9%）、新加坡（升41.6%）、日本（升14.3%）和菲律賓（升13.7%）。另一方面，輸往印度（跌22.3%）、馬來西亞（跌17.7%）和中國內地（內地）（跌2.1%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

 

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭（跌31.8%）和英國（跌8.8%）。另一方面，輸往美國（升14.8%）的整體出口貨值則錄得升幅。

 

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是法國（升141.9%）、馬來西亞（升52.7%）、越南（升48.4%）、英國（升42.6%）和台灣（升38.0%）。另一方面，來自韓國（跌18.8%）、美國（跌16.2%）和內地（跌8.9%）的進口貨值則錄得跌幅。

 

截至1月份止的三個月與2024年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升55.5%）、新加坡（升37.8%）和內地（升5.5%）。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國（跌33.9%）和印度（跌28.2%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

 

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升37.8%）、台灣（升25.5%）、英國（升21.0%）和法國（升20.7%）。另一方面，來自越南（跌5.0%）和內地（跌3.9%）的進口貨值則錄得跌幅。

 

按主要貨品類別分析

 

1月份與2024年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增150億元，升40.6%）。另一方面，「電動機械、儀器和用具及零件」（減41億元，跌2.2%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減41億元，跌8.1%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

 

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增139億元，升52.7%）。另一方面，「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減82億元，跌16.0%）的進口貨值則錄得跌幅。

 

截至1月份止的三個月與2024年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增450億元，升40.2%）。另一方面，「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減139億元，跌9.3%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

 

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增419億元，升7.8%）。另一方面，「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減166億元，跌10.5%）的進口貨值則錄得跌幅。

 