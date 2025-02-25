他續指，集團已經在去年於印尼涉足供水項目，屬輕資產模式運作，相信今年比去年有更多收穫。目前海外業務佔比很少，但通過「走出去」，他相信經過三至五年發展，會在境外業務有更大的作為。至於在中東市場發展方面，集團則正在調研之中，此前他們已經在阿聯酋阿布扎比造紙廠廢水回用項目工藝包服務協議，此後他們繼續跟進其他好的機遇。

財務管理部總經理葛丹表示，雖然集團去年度的毛利跌7%，股東應佔利潤亦跌，但是這主要與去年有一次性項目錄得並確認1.5億元收入有關。她相信，隨著未來進一步發展存量項目，該等項目亦穩中增量，加上他們會開拓新業務、在輕資產發展上加大力度，並且部署海外發展，料業務及盈利表現有提升空間，相信對今年股東有交代，並且可以保持穩中有升。

她還指，今年的派息比率為33%，過去5年則維持姚30%，在考慮到今年的財務狀況，並且出現淨現金流，因此將派息比率提升。她稱，集團已努力處理好應收賬款回收工作，並且會在2025年進一步做好應收賬回收的工作。

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