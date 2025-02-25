該集團指，近年來，中國國內過敏性結膜炎的發病率逐年上升，預計到2030年全國過敏性結膜炎患者將超過3億人。鹽酸氮䓬斯汀滴眼液的推出，3分鐘迅速起效，持續時間長達10小時。

兆科眼科續指，0.4毫升單支裝不添加抑菌劑，更適合長期治療的慢性反覆發作患者。這既有助進一步滿足臨床用藥需求，也為過敏性結膜炎患者提供了優質的治療選擇。兆科眼科未來擬與視方極繼續攜手前行，共同推動眼科健康事業的發展。

兆科眼科今日股價收報1.73元，跌1.14%，成交額1.99萬元。

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