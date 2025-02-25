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兆科眼科與浙江視方極合作推過敏性結膜炎滴眼液

兆科眼科（6622）宣佈，其全資附屬子公司兆科（廣州）眼科藥物，與浙江視方極醫藥科技聯合發佈國內首款單劑量不含抑菌劑的鹽酸氮䓬斯汀滴眼液產品（順敏），為過敏性結膜炎患者提供更全面的治療方案選擇。

該集團指，近年來，中國國內過敏性結膜炎的發病率逐年上升，預計到2030年全國過敏性結膜炎患者將超過3億人。鹽酸氮䓬斯汀滴眼液的推出，3分鐘迅速起效，持續時間長達10小時。

兆科眼科續指，0.4毫升單支裝不添加抑菌劑，更適合長期治療的慢性反覆發作患者。這既有助進一步滿足臨床用藥需求，也為過敏性結膜炎患者提供了優質的治療選擇。兆科眼科未來擬與視方極繼續攜手前行，共同推動眼科健康事業的發展。

兆科眼科今日股價收報1.73元，跌1.14%，成交額1.99萬元。

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