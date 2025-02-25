moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

傳遞娛樂中期虧損收窄至920萬元 不派息

傳遞娛樂（1326）今日公佈截至2024年12月31日止六個月中期業績，期內收益約3,090萬元，較去年同期跌21.8%；公司擁有人應佔虧損為920萬元，較去年同期虧損2,370萬元大幅收窄。每股虧損0.35元，若撇除已終止營運的每股虧損為0.27元，不派中期息。

該公司表示，虧損改善主要源於未確認無形資產減值虧損，去年同期因相關減值虧損達1,210萬港元。

業務方面，鑒於電影放映業務營商環境嚴峻，集團於2024年7月停止該業務運營，并將其歸類為已終止運營。未來，集團將聚焦中國內地影視制作、藝人及紅人經紀業務，打造泛娛樂生態圈，拓展變現渠道。

截至2024年12月31日，集團銀行結餘及現金約6930萬元，債務總額有所增加，負債比率約為49.3%。

其他報道

阿里巴巴據報今晚將開源旗下視頻生成模型萬相2.1模型

兆科眼科與浙江視方極合作推過敏性結膜炎滴眼液

光大水務：擬拓海外市場發展 面向東南亞中東

內地據報要求赴港募資企業需釐清海外資金用途 嚴查對外投資

新意網中期盈利增11%至4.84億元 不派中期息

世茂：高等法院已頒令撤回針對公司之清盤呈請

KKR、太盟等擬入股星巴克中國業務 曾接觸華潤、美團

平保增持農行、郵儲行、招行

香港1月出口增0.1% 進口轉增0.5% 均勝預期 輸美出口顯著上升

全日沽空金額增2% 阿里沽空增34%

理想首款純電SUV提早亮相 CEO李想：避免與小米「撞期」

恒指收市跌307點 科指跌1.5% 北水流入一周最多 阿里跌3% 攜程成交創新高

比特幣跌穿90000美元 以太坊曾跌逾11%

資金上日流出香港、中國ETF 一周仍流入 盈富街貨年半新低

A股深證成指創板指收跌逾1% 全日成交縮至1.93萬億人幣

美高梅中國據報尋求20億美元銀團貸款

印尼和蘋果據報就解除銷售禁令達成共識

保誠財務健康指數升至58分 Gen Alpha父母傳承規劃現隱憂

內地支付寶App即日起可綁定美國運通卡 訪華旅客可於境內使用

【有片：埋身擊】比特幣現水平不宜買入 9000美元為重要支持位

半日沽空金額減20% 阿里增10%

光大水務全年少賺14% 末期息5.81仙

恒指半日跌幅收窄至145點 科指曾倒升 北水、大市成交降 攜程跌9%