該公司表示，虧損改善主要源於未確認無形資產減值虧損，去年同期因相關減值虧損達1,210萬港元。

業務方面，鑒於電影放映業務營商環境嚴峻，集團於2024年7月停止該業務運營，并將其歸類為已終止運營。未來，集團將聚焦中國內地影視制作、藝人及紅人經紀業務，打造泛娛樂生態圈，拓展變現渠道。

截至2024年12月31日，集團銀行結餘及現金約6930萬元，債務總額有所增加，負債比率約為49.3%。

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