傳遞娛樂（1326）今日公佈截至2024年12月31日止六個月中期業績，期內收益約3,090萬元，較去年同期跌21.8%；公司擁有人應佔虧損為920萬元，較去年同期虧損2,370萬元大幅收窄。每股虧損0.35元，若撇除已終止營運的每股虧損為0.27元，不派中期息。
該公司表示，虧損改善主要源於未確認無形資產減值虧損，去年同期因相關減值虧損達1,210萬港元。
業務方面，鑒於電影放映業務營商環境嚴峻，集團於2024年7月停止該業務運營，并將其歸類為已終止運營。未來，集團將聚焦中國內地影視制作、藝人及紅人經紀業務，打造泛娛樂生態圈，拓展變現渠道。
截至2024年12月31日，集團銀行結餘及現金約6930萬元，債務總額有所增加，負債比率約為49.3%。
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