財政預算案明日公布,華僑銀行(香港)今發布香港政府25至26財年預算案預測報告,華僑銀行香港經濟師姜靜預料,本財年港府財政赤字為1000億元,與原先預計的480億元高出1倍,財赤佔香港本地生產總值(GDP)的3.4%。華僑香港續指,現時政府恢復財務紀律的必要性,惟同時未來難以預測的經濟,令政府「進退兩難」(put the government between a rock and hard place)。