由於特朗普政策的不確定性，美國2月份消費者信心指數創近四年來最大降幅。在此之前，零售、服務和住房方面的數據也令人失望。這促使交易員加大了對聯儲局今年減息的押注，儘管通脹壓力似乎在加劇。10年期美債息應聲跌至年內最低水平。貨幣市場體現了聯儲局今年有兩次25個基點減息的預期。富國銀行一項研究顯示，由於經濟不明朗，超過一半美國人推遲了重大的人生計劃。美國財長貝森特預測，隨著特朗普經濟議程的實施，10年期美債息將下降。他和特朗普將專注於提高美國國債吸引力。

特朗普指示商務部就是否對進口銅徵收關稅進行調查，其貿易顧問納瓦羅特別點名中國的工業產能過剩和傾銷行為。紐約銅期貨大漲。隨著投資者從風險資產撤退，比特幣跌破9萬美元並觸及11月中旬以來的最低水平，自特朗普當選以來的漲勢大幅逆轉。

道瓊斯工業平均指數收漲159點，升幅0.37%，報43621點。標普500指數收跌28點，跌幅0.47%，報5955點。納斯達克綜合指數收跌260點，或1.36%，報19026點。

家得寶升2.84%，報393.29美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻66點，而高盛跌1.79%，報614.91元，拖累道指69點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報247.04元，跌0.02%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報175.42元，跌2.13%，亞馬遜(美：AMZN)收市報212.8元，升0.04%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報657.5元，跌1.59%，英偉達(美：NVDA)收市報126.63元，跌2.8%，微軟(美：MSFT)收市報397.9元，跌1.5%，Tesla (美：TSLA)收市報302.8元，跌8.38%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.15%，報554點。德國DAX指數收跌0.07%，報22410點；法國CAC 40指數跌0.5%，報8051點；英國富時100指數收漲0.12%，報8668點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.59%，報7608點。

美國2年期債息曾跌最多2.52%，是1月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.55%。低見4.0696厘，是2024年11月1日4.0628厘後最低。收市報4.0942厘，是2024年10月24日後收市新低，當日報4.0787厘。連跌3日，累計跌0.1758厘，對上一次連跌3日是1月27日。

美國10年期債息曾跌最多2.71%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.71%。低見4.2811厘，是2024年12月12日4.2613厘後最低。收市報4.2945厘，是2024年12月11日後收市新低，當日報4.2711厘。連跌5日，累計跌0.2558厘，對上一次連跌5日是1月30日。

美2年期10年期債息差曾收窄至18.869基點，是2月7日15.889基點後最窄。收市報19.619基點，是2024年12月18日後收市最窄，當日報15.314基點。連續4日收窄，累計6.462基點，對上一次連跌4日是2月6日。

美3個月10年期債息差轉為倒掛，曾低見1.375基點，是2024年11月25日後首次倒掛，亦是2024年12月13日5.027基點後最闊。收市報0.487基點，是2024年12月12日後收市最闊，當日報0.94基點。

金龍指數曾升最多1.12%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為4.27%。高見7648.83點，是2月24日7792.94點後最高。收市報7608.26點，是2月21日後收市新高，當日報7982.26點。

道指曾跌最多0.41%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.87%。低見43282.98點，是1月16日43081.75點後最低。道指曾升最多0.71%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為0.9%。高見43767.74點，是2月21日43959.73點後最高。收市報43621.16點，是2月20日後收市新高，當日報44176.65點。連升2日，累計升193.14點，對上一次連升2日是2月19日。

標指曾跌最多1.25%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.78%。低見5908.49點，是1月15日5905.21點後最低。收市報5955.25點，是1月16日後收市新低，當日報5937.34點。連跌4日，累計跌188.9點，對上一次連跌4日是2024年12月31日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月2日。

納指曾跌最多2.15%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.26%。低見18871.52點，是1月13日18831.91點後最低。收市報19026.39點，是2024年11月22日後收市新低，當日報19003.65點。連跌4日，累計跌1029.86點，對上一次連跌4日是1月13日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2024年11月14日。

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