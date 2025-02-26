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港股ADR升183點 夜期高水114點 美期升亞股跌 周大福創建、信置等業績

美股向下，港股ADR升183點或0.8%，報23217點，即月恒指夜期升140點，報23148點，夜期高水114點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.18%，折合報484.79元；阿里巴巴（9988）升3.85%，折合報130.2元；美團（3690）跌0.33%，折合報159.49元；匯控（0005）升3.71%，折合報89.8元；建行（0939）跌0.4%，折合報6.62元。

道期現升0.196%；標期現升0.28%；納期現升0.39%。日本東證指數現跌0.63%；韓國KOSPI指數現跌0.16%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.24%。

VIX指數隔晚升2.37%或0.45點，報19.43點。

紐油現升0.31%或0.21美元，報69.15美元；布油現跌2.35%或1.76美元，報73.02美元；金價現升0.34%或9.94美元，報2924.92美元；LME 銅期貨隔晚跌0.97%或93美元，報9401.5美元。比特幣現跌0.52%或462.06美元，報88239.85美元；美國10年期債息現跌0.22%或0.0096厘，報4.2849厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，周大福創建（0659）、信和置業（0083）、數碼通電訊（0315）、超大現代（0682）、百本醫護（2293）、盈健醫療（1419）澳洲成峰高教（1752）、看通集團（1059）等。

閱文（0772）盈警料去年轉虧，商譽減值拖累最多蝕2.5億元人幣。

百度（9888）164億收購YY直播。

傳遞娛樂（1326）中期虧損收窄至920萬元，不派息。

阿里巴巴（9988）據報今晚將開源旗下視頻生成模型萬相2.1模型。

兆科眼科（6622）與浙江視方極合作推過敏性結膜炎滴眼液。

光大水務（1857）：擬拓海外市場發展，面向東南亞中東。

新意網（1686）中期盈利增11%至4.84億元，不派中期息。

世茂（0813）：高等法院已頒令撤回針對公司之清盤呈請。

平保增持農行（1288）、郵儲行（1658）、招行（3968）

理想（2015）首款純電SUV提早亮相，CEO李想：避免與小米「撞期」。

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