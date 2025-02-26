恒指今早高開204點或0.89%，報23238點，大市成交金額36億元；國指今早高開69點或0.82%，報8568點。恒生科技指數開市報5763點，升1.14%。上升股份比例為12.97%，下跌為2.9%，無升跌為84.12%。