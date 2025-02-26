恒指今早高開204點或0.89%，報23238點，大市成交金額36億元；國指今早高開69點或0.82%，報8568點。恒生科技指數開市報5763點，升1.14%。上升股份比例為12.97%，下跌為2.9%，無升跌為84.12%。
藍籌60隻升，10隻下跌，13隻無升跌。聯通（0762）升3.56%，報10.46元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌1.99%，報4.93元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報56元，升3.32%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報29.4元，跌5.01%。
恒指續高於10天線(22864.09點)。科指續高於10天線(5618.33點)。
百威亞太（1876）全年少賺14.7% 遜預期 末期息5.66美分 楊克離任CEO、主席。開市報8.01元，升2.17%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，周大福創建（0659）無成交，報7.6元。
信和置業（0083）無成交，報7.92元。
數碼通電訊（0315）無成交，報4.28元。
超大現代（0682）無成交，報0.23元。
百本醫護（2293）無成交，報0.67元。
盈健醫療（1419）無成交，報0.74元。
澳洲成峰高教（1752）開市報0.057元，無升跌。
看通集團（1059）無成交，報0.226元。
閱文（0772）盈警料去年轉虧，商譽減值拖累最多蝕2.5億元人幣。開市報29.4元，跌5.01%。
百度（9888）164億收購YY直播。開市報87.2元，升1.4%。
傳遞娛樂（1326）中期虧損收窄至920萬元，不派息。開市報0.042元，升5%。
阿里巴巴（9988）據報今晚將開源旗下視頻生成模型萬相2.1模型。開市報132.3元，升1.3%。
兆科眼科（6622）與浙江視方極合作推過敏性結膜炎滴眼液。無成交，報1.73元。
光大水務（1857）：擬拓海外市場發展，面向東南亞中東。無成交，報1.39元。
新意網（1686）中期盈利增11%至4.84億元，不派中期息。開市報8.7元，跌2.25%。
世茂（0813）：高等法院已頒令撤回針對公司之清盤呈請。開市報0.94元，升5.62%。
平保增持農行（1288）開市報4.64元，升1.31%。
平保增持郵儲行（1658）開市報4.98元，升1.43%。
平保增持招行（3968）開市報44.2元，升0.34%。
理想（2015）首款純電SUV提早亮相，CEO李想：避免與小米「撞期」。開市報119元，跌0.42%。
破頂股包括，祈福生活服務（3686）創上市新高，見0.69元，開市報0.69元，升2.99%；九方智投控股（9636）創上市新高，見36.7元，開市報36.7元，升3.38%；中國資源交通（0269）創52周高，見0.02元，開市報0.02元，升100%；俄鋁（0486）創52周高，見5.25元，開市報5.25元，升2.94%；伊登軟件（1147）創52周高，見0.098元，開市報0.098元，升13.95%；科濟藥業－Ｂ（2171）創52周高，見13.84元，開市報13.84元，無升跌；重慶機電（2722）創52周高，見1.4元，開市報1.4元，升14.75%；渣打集團（2888）創52周高，見118.1元，開市報118.1元，升1.81%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見54.25元，開市報54.25元，升1.97%；匯控（0005）創52周高，見88.95元，開市報88.95元，升2.12%。
異動股
上升異動股，包括，中國資源交通（0269）創52周高，見0.02元，開市報0.02元，升100%；重慶機電（2722）創52周高，見1.4元，開市報1.4元，升14.75%；基石控股（1592）開市報0.056元，升14.29%；伊登軟件（1147）創52周高，見0.098元，開市報0.098元，升13.95%；ＥＤＡ集團控股（2505）開市報3.3元，升11.86%；QPL INT'L（0243）開市報0.245元，升8.41%；堃博醫療－Ｂ（2216）開市報0.83元，升7.79%；華控康泰（1312）開市報0.03元，升7.14%；新銳醫藥（6108）開市報0.046元，升6.98%；大山教育（9986）開市報2.08元，升6.12%；上海復旦（1385）開市報22.8元，升5.8%。
下跌異動股，包括，中達集團控股（0139）開市報0.013元，跌7.14%；閱文（0772）開市報29.4元，跌5.01%；ASMPT（0522）開市報73元，跌4.95%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報39.45元，跌4.13%；佑駕創新（2431）開市報28.55元，跌3.71%；融眾金融（3963）開市報0.26元，跌3.7%；中國天化工（0362）平上市低位0.028元，開市報0.028元，跌3.45%；安科系統（8353）開市報0.6元，跌3.23%。
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