預期出售酒店後錄約632萬英鎊收益，市政廳物業錄844.2萬英鎊收益。所得款項將用作一般營運資金。

酒店物業為位於Hornsey Town Hall, The Broadway, London N8之部分低層地下、地下、一樓及二樓物業之分租約中所出租之全部物業。

市政廳物業為土地及樓宇（稱為Hornsey Town Hall Sqaure and Annexe, The Broadway）之主租約所出租物業之各部分，不包括酒店物業以及餐飲單位租約涵蓋之空間。

董事認為，該交易將會（其中包括）：變現酒店物業及市政廳物業之價值；使該交易所得收益得以變現及資本可循環投資；及增加流動資金及減少資產負債淨額。

董事認為，該交易與集團釋放其酒店組合發展溢利及出售非核心資產之策略一致。

交易完成後，預期酒店物業將由公司之帝盛集團管理，而集團將與地方當局及買方合作，確保酒店物業及市政廳物業將繼續向當地社區提供高水平服務。

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