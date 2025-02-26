王受文表示，習近平主席指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是雙方的選擇，雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強合作。中方願與美方加強溝通，為兩國工商界進行互利合作營造穩定的預期與良好的政策環境。中國經濟高品質發展將為外資企業提供更多機會。王受文就美對華單邊加徵關稅等問題闡明中方立場。

薄邁倫表示，美中兩國在經貿領域存在廣大的合作機遇，兩國脫鈎對兩國乃至全球都不利。希望兩國政府加強對話溝通，建立更多橋樑而不是圍牆。

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