中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文周一在京應約會見美國奧爾布賴特石橋集團高級顧問薄邁倫，並就中美經貿關係等問題交換意見。王受文稱願同美方加強溝通，為中美工商界開展合作營造穩定的預期和良好的政策環境。薄邁倫為前美國全國商會執行副會長兼國際事務總裁。
王受文表示，習近平主席指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是雙方的選擇，雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強合作。中方願與美方加強溝通，為兩國工商界進行互利合作營造穩定的預期與良好的政策環境。中國經濟高品質發展將為外資企業提供更多機會。王受文就美對華單邊加徵關稅等問題闡明中方立場。
薄邁倫表示，美中兩國在經貿領域存在廣大的合作機遇，兩國脫鈎對兩國乃至全球都不利。希望兩國政府加強對話溝通，建立更多橋樑而不是圍牆。
其他報道
ASMPT第四季少賺94% 末期息0.07元 特別息0.25元
A股上升 上證升0.15% 逆回購淨投放98億元 人民幣中間價較預期強825點子
百威亞太全年少賺14.7% 遜預期 末期息5.66美分 楊克離任CEO、主席
港股ADR升183點 夜期高水114點 美期升亞股跌 周大福創建、信置等業績