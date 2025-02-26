彭博社報道，美國財政部長貝森特表示，特朗普經濟議程包括放鬆管制、審慎財政、公平貿易和能源主導，隨著政策的實施，10年期美債息自然而然會下降，他和特朗普專注於提高美國國債的吸引力。
貝森特稱，特朗普政府的貿易優先事項之一是確保關鍵礦物的安全，美國希望與盟友合作加工這些礦物。他說，現在大約85%的礦物加工仍然在中國進行。
貝森特表示，中國更廣泛地轉向高附加值制成品可能會給韓國和德國帶來麻煩。他重申對中國經濟不平衡的評價，稱該國需要增加消費、減少出口。
貝森特表示，他致力於保持美國國債市場的健康和韌性，目前的國債發行計劃使財政部在「未來幾個季度」處於有利地位。貝森特重申，希望到2028年預算赤字佔GDP之比從目前的6%以上降至接近3%。
他說，「回歸可持續的財政道路」對於防範國內或國際緊急情况至關重要。貝森特再次呼籲將特朗普2017年的減稅計劃永久化。
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