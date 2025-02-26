港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升5.89點子至3.99714%，是2月24日後最高，當日報4.06018%。對上一次由跌轉升是2月21日，當日拆息報4.05946%。
港元現報7.7709元升值30點子，曾貶值最多6點子，報7.7745元，亦曾升值最多35點子，報7.7704元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升63.82點子至3.6131%，是2月21日後最高；1星期HIBOR升12.47點子至4.01262%，是2月24日後最高；2星期HIBOR升13.26點子至4.03202%，是2月24日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.94點子至4.0419%，是2月24日後最高；6個月期HIBOR升1.07點子至4.05095%，是2月24日後最高；12個月期HIBOR升3.19點子至4.11268%，是2月24日後最高。
貨幣基礎方面，上日總額減19.63億元，至總數19714.46億元，是2月20日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減23.9億元，至總數6074.75億元，是2月20日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為447.51億元，較再上一日增1億元，總結餘是2月18日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增3.27億元，至總數13059.2億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增18.2億元，至總數12126.18億元，創紀錄新高。
外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，連續5日有變動，連續4日增加，再增0.11億元。
美元指數現報106.383升值0.075點或0.07%。
美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32352%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.2634%，終止單日收窄，利差是2025年2月20日後最闊，當日差距為-0.264%。
對上一次終止單日收窄，是2025年2月20日，當日利差報-0.264%。
Shibor全線向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升1.3點子至1.875%，是2月21日後最高；1星期Shibor升0.3點子至2.131%，是2月21日後最高；2星期Shibor升8.1點子至2.254%，是2月24日後最高；1個月期Shibor升2點子至1.812%，是2024年11月4日後最高。
中長線拆息方面，6個月期Shibor升4.2點子至1.879%，是2024年11月28日後最高；6個月期Shibor升4.2點子至1.879%，是2024年11月28日後最高；1年期Shibor升3.2點子至1.887%，是2024年11月29日後最高。
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