瑞銀指，「考慮到對可變利益實體(VIE）結構的審查和潛在的新一輪審計標準，中國ADR可能面臨不確定性」，同時又指出3月和4月中國股市也面臨一些催化劑，包括3月的全國兩會、美國貿易審查以及一季度宏觀數據的發布。

瑞銀稱，「美國第一投資政策」周一再度引發了對中國股票交易限制和中國ADR上市地位的擔憂，建議買入2025年4月到期的iShares安碩中國大型股ETF(FXI)看跌期權，稱歷史上低相關性環境預示著隱含波動率上升、股票回報率下降。

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