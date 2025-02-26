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恒指半日升585點 科指升3% 創3年高 成交、北水減 百威升12% ASMPT跌17%

美國數據疲弱，市場憧憬今年不止兩次減息，美期、A股、港股、韓、台股升，日股跌，恒指、科指創3年高，港元、人民幣、美元變動不大。財政司正發表財政預算案，港股保持升幅，本地地產、金融、公用股上升。業績股，百威亞太（1876）創上市以來最大升幅，半日升12.5%，是升幅最大的藍籌；ASMPT（0522）見近兩年低63.05元，收報63.55元，跌17.25%，是跌幅最大的科指股。

大市半日成交1815億元，較昨日午市低1.9%，北水流入78億元，較昨日午市減少23%。

恒指今早高開204點，高位升663點，低位升204點，高低波幅459點。上升股份比例為37.1%，下跌為21.75%，無升跌為41.13%。

恒指半日升585點或2.54%，報23619點，大市成交金額1815億元；國指升223點或2.63%，報8722點。恒生科技指數收報5909點，升3.69%。

藍籌股成交金額881.02億元，佔大市成交48.54%；科指成份股成交金額694.49億元，佔大市成交38.26%；國指成份股成交金額799.37億元，佔大市成交44.04%。

24隻雙櫃台股，總成交1.25億元人民幣，相當於約1.33億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少32.84%，至124.35億元，佔大市成交6.84%。牛熊證成交金額56.74億元，減少43.6%；窩輪成交金額67.61億元，減少20.05%。

藍籌67隻升，15隻下跌，1隻無升跌。百威（1876）升12.5%，收報8.82元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌4.77%，收報4.79元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報166.8元，升7.61%；跌幅最大的是ASMPT（0522）見52周低63.05元，收報63.55元，跌17.25%。

恒指續高於10天線(22902.18點)。科指續高於10天線(5632.9點)。

北水南下合計淨流入78.32億元，較上日減少64.45%，連續第4日流入，累計流入576.36億元，對上一次連續4日淨流入是2月19日。北水本月累計流入1214.11億元，按月減少3.33%，連續第20個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）790.81億元，較上日減50.7%，佔香港市場成交額由上日的24.33%減至21.77%。

三大指數表現

恒指曾升最多2.88%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為3.99%。高見23697.35點，是2022年2月23日23745.07點後最高。

科指曾升最多4.24%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為6.53%。高見5940.45點，是2021年12月14日5979.35點後最高。

國指曾升最多2.96%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為4.14%。高見8750.9點，是2月24日8766.12點後最高。

個股表現

遠東發展（0035）向AMTD 出售英國酒店及市政廳物業。收報0.83元，升5.06%。

奈雪的茶（2150）：鄧彬辭任首席運營官、執董。收報1.6元，升20.3%。

ASMPT（0522）第四季少賺94% 末期息0.07元 特別息0.25元。見52周低63.05元，收報63.55元，跌17.25%。ASMPT曾跌最多17.9%，是2024年7月24日後最大跌幅，當日跌幅為24.85%。曾低見63.05元，是2023年5月25日62.068元後最低。成交金額增104.22%，至5.08億元，是2024年10月7日後最多，當日達6.52億元。

速騰聚創（2498）折讓約8%配股籌9.8億。收報50.65元，升0.5%。

百威亞太（1876）全年少賺14.7% 遜預期 末期息5.66美分 楊克離任CEO、主席。收報8.82元，升12.5%。百威曾升最多13.52%，是創上市以來最大升幅。高見8.9元，是2024年10月15日9.05元後最高。成交金額增132.28%，至3.9億元，是2024年10月14日後最多，當日達3.97億元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，周大福創建（0659）收報7.6元，無升跌。

信和置業（0083）收報7.95元，升0.38%。

數碼通電訊（0315）收報4.28元，無升跌。

超大現代（0682）收報0.235元，升2.17%。

百本醫護（2293）收報0.67元，無升跌。

盈健醫療（1419）收報0.79元，升6.76%。

澳洲成峰高教（1752）收報0.057元，無升跌。

看通集團（1059）收報0.218元，跌3.54%。

閱文（0772）盈警料去年轉虧，商譽減值拖累最多蝕2.5億元人幣。收報28.55元，跌7.75%。

百度（9888）164億收購YY直播。收報88.4元，升2.79%。

傳遞娛樂（1326）中期虧損收窄至920萬元，不派息。收報0.035元，跌12.5%。

阿里巴巴（9988）據報今晚將開源旗下視頻生成模型萬相2.1模型。收報136.8元，升4.75%。

兆科眼科（6622）與浙江視方極合作推過敏性結膜炎滴眼液。收報1.75元，升1.16%。

光大水務（1857）：擬拓海外市場發展，面向東南亞中東。收報1.4元，升0.72%。

新意網（1686）中期盈利增11%至4.84億元，不派中期息。創上市新高，見10.3元，收報9.18元，升3.15%。

世茂（0813）：高等法院已頒令撤回針對公司之清盤呈請。收報1.01元，升13.48%。

平保增持農行（1288）創52周高，見4.73元，收報4.7元，升2.62%。

平保增持郵儲行（1658）收報5元，升1.83%。

平保增持招行（3968）收報44.95元，升2.04%。

理想（2015）首款純電SUV提早亮相，CEO李想：避免與小米「撞期」。收報126.5元，升5.86%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見87.6元，收報87.4元，升4.36%；德林國際（1126）創上市新高，見5.85元，收報5.81元，升3.94%；高偉電子（1415）創上市新高，見33.55元，收報32.1元，跌1.38%；瑞誠中國傳媒（1640）創上市新高，見4.29元，收報4.1元，升0.24%；新意網集團（1686）創上市新高，見10.3元，收報9.18元，升3.15%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.38元，收報8.25元，升1.48%；；巨子生物（2367）創上市新高，見63.55元，收報63.35元，升6.03%；西銳（2507）創上市新高，見31.3元，收報28.15元，跌3.76%；祈福生活服務（3686）創上市新高，見0.69元，收報0.66元，跌1.49%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見11.2元，收報11.04元，升8.24%；九方智投控股（9636）創上市新高，見39.3元，收報36.85元，升3.8%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見10.24元，收報10.1元，升8.84%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見52.1元，收報51.75元，升4.12%；古茗（1364）創上市新高，見11.2元，收報11.06元，升0.55%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1154.1元，收報1148.55元，跌0.1%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1172.2元，收報1172.2元，升0.01%；盈富基金－Ｒ（82840）創上市新高，見22.34元，收報22.3元，升2.48%；東亞銀行（0023）創52周高，見11.48元，收報11.3元，跌0.18%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見55.8元，收報55.2元，升3.76%；中芯國際（0981）創上市新高，見58元，收報57.45元，升6%；小鵬（9868）創52周高，見80.7元，收報80元，升6.03%；吉利（0175）創52周高，見18.42元，收報17.86元，跌0.78%；中行（3988）創52周高，見4.45元，收報4.43元，升1.84%；匯控（0005）創52周高，見89.3元，收報88.3元，升1.38%；農行（1288）創52周高，見4.73元，收報4.7元，升2.62%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，ALCO HOLDINGS（0328）低見0.285元，收報0.3元，跌6.25%；信銘生命科技（0474）低見0.036元，收報0.042元，無升跌；中國衛生集團（0673）低見0.219元，收報0.22元，跌2.65%；瑞安建業（0983）低見0.405元，收報0.405元，跌3.57%；中國水業集團（1129）低見0.219元，收報0.222元，跌4.72%；興紡控股（1968）低見0.08元，收報0.084元，無升跌；華津國際控股（2738）低見0.46元，收報0.49元，升1.03%；聲揚集團（8163）低見0.03元，收報0.03元，跌9.09%；亞洲速運（8620）低見0.088元，收報0.092元，升2.22%；ＦＩ南方恒指（7300）低見3.976元，收報3.988元，跌2.68%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東酒店實業（0037）低見0.37元，收報0.41元，跌1.2%；大快活集團（0052）低見5.68元，收報5.76元，升0.17%；REGAL INT'L（0078）低見1.9元，收報1.9元，跌5%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.63元，無升跌；大家樂集團（0341）低見7.32元，收報7.32元，跌0.81%；ASMPT（0522）低見63.05元，收報63.55元，跌17.25%；中油燃氣（0603）低見0.13元，收報0.13元，跌3.7%；彩星玩具（0869）低見0.57元，收報0.57元，跌3.39%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；新火科技控股（1611）低見1.51元，收報1.56元，升1.96%。

異動股

上升異動股，包括，中國資源交通（0269）創52周高，見0.02元，收報0.016元，升60%；中國東方集團（0581）創52周高，見1.54元，收報1.51元，升54.08%；創勝集團－Ｂ（6628）收報1.8元，升32.35%；聯華超市（0980）收報0.355元，升29.09%；滉達富控股（1348）收報0.054元，升28.57%；米蘭站（1150）收報0.132元，升28.16%；伊登軟件（1147）創52周高，見0.133元，收報0.108元，升25.58%；科濟藥業－Ｂ（2171）創52周高，見17.76元，收報17.38元，升25.58%；亞洲能源物流（0351）收報0.132元，升24.53%；BHCC HOLDING（1552）創52周高，見0.21元，收報0.21元，升22.09%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.182元，升20.53%。

下跌異動股，包括，金輪天地控股（1232）收報0.061元，跌24.69%；中國生命集團（8296）收報0.365元，跌19.78%；ASMPT（0522）見52周低63.05元，收報63.55元，跌17.25%；中港石油（0632）收報0.4元，跌14.89%；瀚華金控（3903）收報0.157元，跌14.21%；順泰控股（1335）收報0.139元，跌13.66%；中加國信（0899）收報0.074元，跌12.94%；傳遞娛樂（1326）收報0.035元，跌12.5%；毅高國際控股（8218）收報0.08元，跌12.09%。

 

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