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半日沽空金額增1% 阿里減12% 盈富街貨逾年半低 南方恒生科技終止15日流出

大市半日沽空金額249.13億元，較上日增加1.64%，沽空金額佔大市成交比率為13.72%。

沽空金額最多股份為，阿里巴巴－Ｗ（9988）37.67億元，較上日減少12%。

上日盈富（2800）基金位減少1.43億個，至總數66.82億個，是2023年7月4日後新低，當日為66.73億個。

南方恒生科技（3033）上日基金單位終止連續15日跌勢，增8700萬個，至總數76.62億個，是2月20日後最高。

沽空增幅最多的股份為，ＦＩ二南方恒指（7500）增加53727.4%，至2.89億元；沽空減幅最多的股份為，安碩Ａ５０－Ｒ（82823）減少99.87%，至1267元。

藍籌當中，沽空比率最高的是招商銀行（3968）沽空比率41.24%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率45.76%。

其餘請看附圖。

 

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