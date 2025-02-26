楊惠妍多次提及「信心」二字，指對公司恢復正常經營非常有信心。因當前政策環境持續向好，對黨和國家充滿信心。市場方面，一線城市正在逐步恢復，部分區域也呈現上升趨勢。從公司自身來看，碧桂園仍然有大量的資產，有優秀的團隊、凝心聚力的文化以及家族的持續支持，這些都為公司的未來發展奠定了堅實基礎。

楊惠妍表示，希望每一位同事都能懷揣這樣的信心，共同努力，推動公司逐步回歸到正常的經營狀態。正如丘吉爾所說，「如果你堅持的時間夠長，就肯定會出現轉機。」

集團總裁莫斌則指，2023年下半年以來公司遭遇了前所未有的困難，但在集團董事局主席的帶領下，公司從未退縮，並且取得了階段性的成績。通過堅持不懈的努力，2024全年交付房屋超38萬套，近三年已累計交付約170萬套房屋。

由於今年保交樓數量仍然較大，據悉，今年上半年碧桂園將實行滾動預算管理，每月進行覆盤和調整。在支出方面，要做到「抓大不放小」，嚴格控制每一筆開支，確保資源高效利用；在收入方面，則要努力拓展和提升收入來源，為公司保交樓和穩定經營提供支撐。

楊惠妍認為，未來的房地產行業發展將逐步邁向工業化競爭的新格局，更多的是要精細化發展，公司必須要努力提升成本力、產品力和服務力，在每一個環節精益求精，打造獨特優勢，未來才有長足的發展。

莫斌則指，今年1月21日公司股票已正式復牌，境外債務重組提案也已公佈關鍵條款，並與七家知名銀行組成的協調委員會達成共識，目前債務重組工作正在有序推進中。

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