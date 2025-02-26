相關報道：財政預算案2025丨港交所將開通「科企專線」予特專科技和生物科企來港上市

現時有意上市公司和保薦人也有就上市事宜與港交所和證監會溝通，政府消息人士指，科企專線機制化相關安排，港交所以專人專線方式處理，證監會亦會作出配合，更早地處理溝通問題，以期正式申請後可縮短審批時間。科企專線預期主要適用18B和18C申請上市公司為主，但其他科企也可適用。

財政預算案亦公布，政府將審視上市要求和上市後持續責任檢視上市規則和安排改善審批流程，優化雙重主要上市及第二上市門檻，並檢討市場結構，包括研究設立退市後場外交易機制。

政府消息人士指，科企專線不會影響現時科企上市要求，而會在上述上市規則安排檢視 。另外，檢視範圍較寬，退市後交易安排等過往亦有在流動性改善小組提及，優化上市措施暫未有具體方案公布，惟希望表達政府加強市場競爭力的承諾，相關檢視措施未有時間表，預期措施會逐樣進行。

政府提出以人民幣繳交人民幣櫃枱股票印花稅，明年將提立法建議，政府消息人士指初步擬要求以人民幣股票交易需以人民幣繳交印花稅，但亦不排除提供以港元交印花稅的選項。

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