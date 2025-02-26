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財政預算案2025丨第二份發展虛擬資產政策宣言料下季公布 重市場發展

施政報告公布，政府將發表第二份發展虛擬資產政策宣言，探討如何結合傳統金融服務優勢與虛擬資產領域的技術創新，提高實體經濟活動的安全性和靈活性，亦會鼓勵本地和國際企業探索虛擬資產技術的創新及應用。

相關報道：財政預算案2025丨年內就虛擬資產場外交易及託管服務發牌制度諮詢

消息人士指擬在第二季推出，較證監會路線文件，政府政策宣言層面會更廣闊，相對第一份政策宣言推出時未有監管措施，是次推動市場發展的佔比會更多。

另外，政府會在年內就虛擬資產場外交易及託管服務的發牌制度進行諮詢。

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