他表示，集團擁有由以舊換新和高端化引領的品牌組合，處於行業領先地位。將繼續利用品牌組合、包裝升級及行銷策略獲得更高市場份額。

亞太其他地區方面，楊克指，韓國經濟狀況仍相對疲軟，政治動盪也影響消費者情緒。但集團將持續增強韓國產品組合的品牌力。此外，楊克認為，印度市場將成為新的增長引擎。

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