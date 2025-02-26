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百威亞太：續在中國地區增加市場份額及踐行高端化策略

百威亞 （1876）首席執行官及聯席主席楊克（Jan Craps）於業績電話會議表示，短期內中國地區消費者的消費信心下降，是集團運營的挑戰。但他表示，對中國區的中長期業務表現仍有信心。他指出，2025年，集團中國團隊的重點將是繼續促進市場份額增長，並確信品牌在中國啤酒產業高端化領域仍處於有利的引領地位。