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財政預算案2025丨羅兵咸：盼家辦稅務優惠合資格投資清單加入藝術品

新一份財政預算就優化基金、單一家族辦公室稅務優惠等制訂方案。羅兵咸永道南部私人客戶及家族企業稅務主管合伙人王曉彥表示，羅兵咸亦向政府提出多項建議，包括在該制度下的合資格投資清單中，加入藝術品和收藏品，另於實施非稅務措施方面優化，如加快給予家族辦公室成員香港永久居民身分，以及簡化海外投資專業人士申請工作簽證的流程。王曉彥續指，期望政府能積極考慮其意見，並且盡快落實有關優化措施，以吸引更多海外家族辦公室落戶香港。

羅兵咸永道亞太區金融服務稅務主管合伙人何潤恒表示，政府較早前就投資基金，及附帶權益稅務優惠的優化措施進行諮詢。業界對此表現雀躍，並盼望有關建議能夠迅速落實。

大宗商品方面，新份財案建議為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠，目標明年立法。王曉彥表示，香港目前向不少指定行業提供8.25%的優惠稅率，羅兵咸歡迎政府將向從事大宗商品交易的企業，提供類似的稅務優惠。另王曉彥提到，政府近日在「人才清單」中加入資深大宗商品交易專才，亦有助縮窄香港與主要海運司法管轄區之間的差距。

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