羅兵咸永道亞太區金融服務稅務主管合伙人何潤恒表示，政府較早前就投資基金，及附帶權益稅務優惠的優化措施進行諮詢。業界對此表現雀躍，並盼望有關建議能夠迅速落實。

大宗商品方面，新份財案建議為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠，目標明年立法。王曉彥表示，香港目前向不少指定行業提供8.25%的優惠稅率，羅兵咸歡迎政府將向從事大宗商品交易的企業，提供類似的稅務優惠。另王曉彥提到，政府近日在「人才清單」中加入資深大宗商品交易專才，亦有助縮窄香港與主要海運司法管轄區之間的差距。

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