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財政預算案2025丨昇世集團：「新資本投資者入境計劃」等 助更多家辦落戶香港

昇世集團對於最新一份財政預算案提出家族辦公室稅務優惠及優化「新資本投資者入境計劃」等政策表示歡迎。

政府於財政預算案宣布，今年內就有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的稅務優惠制訂方案，包括拓寬免稅制度下「基金」的定義，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類、優化私募基金分發附帶權益的稅務寬減安排等。

昇世集團認為，政府落實優化相關稅務寬減政策，將有助更多家族辦公室選擇落戶香港，進一步鞏固香港成為全球財富管理中心及國際金融中心地位。對於政府有意深耕中東市場，與區內國家探索金融市場的合作空間，昇世集團表示樂意與政府合作，積極提供於中東以至全球地區財富管理的意見及經驗，共同推動行業發展。

另外，政府宣布即將推出一系列「新資本投資者入境計劃」優化措施 ，為計劃提供更大彈性。昇世集團期望優化措施能盡快落實，進一步吸引更多高淨值人士落戶香港作長遠發展。

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