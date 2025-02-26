另外，建議考慮進一步完善統一基金免稅制度和單一家族辦公室的税務寬減，將香港房地產投資（包括非住宅和住宅物業）納入免稅資產，每套物業的投資要求最少為 5千萬港元，並限制香港房地產的投資總額在總資產管理額度（ AUM ）的 30% 以內。

發債支持大型基建發展 維持本港長遠競爭力

預算案公布，預計二零二五／二六至二零二九／三零年度的五年間，每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券合共約1500億元至1950億元，其中約56%用於為到期的短期債務再融資。澳洲會計師公會認同發債的規模和水平，澳洲會計師公會大中華區分會2025年大中華區分會稅務委員會聯席主席劉明揚稱，數據顯示截至今年1月底，港府未償還債券佔GDP12%，中期財政預測債務佔本地生產比率維持12至16.5%水平，在全球發達經濟體中，負債並不算高。對比其他成熟經濟體發債佔GDP的水平，例如歐洲國家約60%，美國高於100%，新加坡更達到171%，香港屬於可以接受的偏低範圍。而有學者表示發債水平佔20至30%仍屬認可接納。而且，削減經常性開支的同時，通過發行較長期的債券，支持大型工程項目建設，有利維持長遠發展競爭力，並有助帶動債券市場的蓬勃發展，鞏固國際金融中心地位。

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