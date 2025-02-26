報道指，中金公司和中國銀河尋求通過換股方式合併；中投公司是這兩家券商的最大股東和母公司。中投公司不予置評。

報道指，中國國務院新聞辦公室和中國證監會均未回覆查詢。

中金（3908）曾升最多16.01%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為16.23%。暫高見15.8元，是2024年12月10日16.04元後最高。現報15.72元，升15.42%。成交金額增366.75%，至17.17億元，是2月13日後最多，當日達18.57億元。

中國銀河（6881）曾升最多18.98%，是2024年10月2日後最大升幅，當日升幅為27.13%。高見8.9元，是2024年10月8日10.46元後最高。現報8.86元，升18.45%。成交金額增384.96%，至16.35億元，是2024年10月9日後最多，當日達26.21億元。

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