路透社引述消息報道，中金公司（3908）勢將與同行中國銀河證券（6881）合併，合併交易最近幾周已獲批，交易可能會在未來幾周宣布。交易計劃的財務細節尚不清楚。中金公司和中國銀河暫未回覆路透社的置評請求。
報道指，中金公司和中國銀河尋求通過換股方式合併；中投公司是這兩家券商的最大股東和母公司。中投公司不予置評。
報道指，中國國務院新聞辦公室和中國證監會均未回覆查詢。
中金（3908）曾升最多16.01%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為16.23%。暫高見15.8元，是2024年12月10日16.04元後最高。現報15.72元，升15.42%。成交金額增366.75%，至17.17億元，是2月13日後最多，當日達18.57億元。
中國銀河（6881）曾升最多18.98%，是2024年10月2日後最大升幅，當日升幅為27.13%。高見8.9元，是2024年10月8日10.46元後最高。現報8.86元，升18.45%。成交金額增384.96%，至16.35億元，是2024年10月9日後最多，當日達26.21億元。
其他報道
財政預算案2025丨澳洲會計師公會：建議擴大稅務寬減投資範圍 發長債助鞏固地位
財政預算案2025丨昇世集團：「新資本投資者入境計劃」等 助更多家辦落戶香港
財政預算案2025丨羅兵咸：盼家辦稅務優惠合資格投資清單加入藝術品
財政預算案2025丨第二份發展虛擬資產政策宣言料下季公布 重市場發展
財政預算案2025丨港交所將推「科企專線」 消息：提早溝通縮審批時間
財政預算案2025丨未來5年每年發債最多1950億 借款上限增至7000億
財政預算案2025丨徵100元印花稅物業價值上限 由300萬元提高至400萬元